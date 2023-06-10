Подмосковье 10 июня 2023, 10:11 Элитный семенной картофель стали выращивать в Воскресенске РИА «Новости»

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В Воскресенске предприятие «Агрофорвард» занялось выращиванием элитного семенного картофеля. Специалисты развивают биотехнологический метод культивирования безвирусного посадочного материала — оздоравливают будущий урожай.

Лаборант ООО «Агрофорвард» Ольга Гусева ежедневно проверяет посадочный материал.

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«Если, например, мы с поля берем клубень и в дальнейшем его высаживаем, то за этот сезон он успел накопить какие-то патогены и передаст будущей посадке. Здесь у нас уже очищенный от всяких патогенов материал, который в дальнейшем высаживают в теплицы. Его точно так же держат под контролем», — пояснила она.

Предприятие «Агрофорвард» работает в Воскресенске уже 20 лет. Оно специализируется на выращивании семенного картофеля, а также зерновых и рапса. Только в прошлом году урожай озимой ржи составил более 260 тонн.

Познакомиться с производственным процессом «Агрофорварда», а также вручить генеральному директору благодарность от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации приехал лично глава округа Алексей Малкин.

Предприятие использует технику российского и белорусского производства. В полях трудятся знаменитые «Кировцы» (тракторы — прим. ред.), проходят практику лучшие студенты сельскохозяйственных вузов.

В 2023 году посевная площадь «Агрофорварда» составила 408 гектаров земли. В планах руководства — и дальше расширять территории.

«Уже даны поручения, чтобы еще как минимум 100-150 гектаров найти. Техника у него тоже исключительно наша — по импортозамещению. Предприятие полностью соответствует тому, о чем говорит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев — надо развивать импортозамещение. Мы его развиваем и будем помогать по полному циклу», — подчеркнул Малкин.

Современная лаборатория и теплица помогают самостоятельно размножать посадочный материал высокого качества и в нужных объемах, а также контролировать процесс роста на всех этапах развития.

Гендиректор ООО «Агрофовард» Виктор Штайнепрайс отметил, что из одного посаженного в лабораторных условиях растения получается от трех до семи клубней. Для начальной стадии это высокий показатель.

Семенной материал картофеля предприятие покупает за рубежом, но реализует продукцию в Московской области и других регионах России.

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