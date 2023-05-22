Подмосковье 22 мая 2023, 14:16 (обновлено: 22 мая 2023, 15:30) «Два в одном»: субсидии на покупку и лизинг оборудования объединят для бизнеса Подмосковья Зампред правительства Подмосковья Зиновьева: субсидии покупки и лизинга техники объединят Пресс-служба губернатора Московской области

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Количество представителей малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых в Московской области продолжает расти. В них задействованы почти два миллиона человек. Только с начала этого года количество новых фирм выросло на 4%, или на 17 300. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что самыми активными в области бизнеса оказались Котельники, Пушкино и Одинцово. Чуть меньшими темпами увеличили количество новых фирм Серебряные Пруды, Егорьевск, Шатура.

«За прошлый год больше трех тысяч компаний малого и среднего предпринимательства получили финансовые меры поддержки. Их объем увеличился в четыре раза, это почти 25 миллиардов рублей», — перечислила Зиновьева.

Субсидии и гранты

Заместитель председателя правительства заявила, что для предпринимателей в этом году введут новые меры поддержки.

«Первые три субсидии мы запускаем 1 июня. Это приобретение и лизинг оборудования — ее мы сделали удобнее, можно получить два в одном, не нужно подавать две разные заявки. Вторая важная новация — субсидии для выхода на маркетплейсы и на открытие бизнеса по франшизе. Их мы сделали постоянными», — добавила Зиновьева.

Она напомнила, что раньше время для подачи заявки ограничивали и предприниматели могли не успеть. Но с 1 июня и до конца года каждый подмосковный предприниматель может рассчитывать на получение средств.

Субсидия на покупку и лизинг оборудования может покрыть до 50% от полной цены в случае, если предприниматель забирает технику в собственность или покроет первый платеж для контрактов по лизингу. Общая сумма не превысит пяти миллионов рублей. Подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области.

Субсидии на приобретение и лизинг оборудования стартуют 1 июня. Можно получить до 50% от стоимости оборудования или первого лизингового платежа до пяти миллионов рублей. Подать заявку можно на инвестпортале.

Деньги также могут получить предприятия, которые начали продажу своих товаров на маркетплейсах. Из бюджета региона они могут получить компенсацию в размере до 50% затрат бизнеса или до 500 тысяч рублей. Для предпринимателей, открывающих бизнес по подмосковной франшизе, субсидия составит до одного миллиона рублей, по федеральной — до 500 тысяч рублей.

Также с 1 августа социальные предприниматели Подмосковья получат субсидии и гранты.

«Мы одни из первых в стране, кто такое большое количество мер поддержки оказывает социальным предпринимателям. Это важный бизнес, он не только про прибыль, но еще и про ценности. Здесь мы компенсируем 85% оборотки. Грант можно потратить на расширение бизнеса», — отметила Зиновьева.

Поддержка импортозамещающих

Субсидии для промышленных предприятий Подмосковья запустят 1 сентября. Эту меру региональные власти разработали совместно с Министерством промышленности и торговли. Основными получателями средств станут компании — участники программы импортозамещения.

«Можно получить до 25% от стоимости приобретенного оборудования, до 10 миллионов рублей. Она будет больше ориентирована на средний бизнес», — добавила Зиновьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе сегодня реализуется 151 проект импортозамещения, которые получили поддержку Фонда развития промышленности, а также федеральных и региональных фондов.

«Это еще одна возможность всем средним и крупным предприятиям, которые хотят реализовать проекты импортозамещения, получить на пять лет деньги под 1%», — напомнил Воробьев.

Глава региона напомнил, что при поддержке Фонда развития промышленности предприятие в Сергиевом Посаде получило новые станки.

«В прошлом году открыли 21 предприятие, в этом мы должны открыть еще 50. Это существенная, заметная работа, которую я прошу сопровождать. И обращаю внимание, что на федеральном уровне есть весьма заметная поддержка», — подчеркнул губернатор.

Заместитель председателя правительства отметила, что в прошлом году 35 подмосковных проектов получили займы в федеральном фонде на 33 миллиарда рублей. В этом году в работе пока остались 15 проектов.

Проблемы с отказами

Все заявки на получение грантов и субсидий от предпринимателей Московской области с 1 июня начнут проходить специальную систему предварительной проверки. Это снизит количество отказов в выплатах предпринимателям, заявила Екатерина Зиновьева.

«Частая причина отказов — несоответствие критериям, трудности с расчетом показателей, ошибки в банковских реквизитах, расчетных счетах и если ранее бизнес получал меры поддержки», — отметила министр.

Она добавила, что также сократилось общее количество документов для оформления получения субсидии для индивидуальных предпринимателей. Им нужно подать только заявку и паспорт. Через некоторое время весь процесс с отчетами по выданным средствам и субсидиям переведут в электронный вид. Это сделает Московскую область первым регионом России с полной автоматизированной поддержкой предпринимателей.