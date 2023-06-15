Эксклюзив 15 июня 2023, 14:37 Два ритма одного путешествия. Замглавы аппарата мэра Москвы и вице-губернатор Подмосковья — о совместном турпроекте Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина: санкции помогли развитию внутреннего туризма

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Москва и Московская область запустят совместный масштабный проект в сфере туризма «Два ритма идеального путешествия». Жители смогут по своему вкусу и потребностям составить план путешествия с посещением главных достопримечательностей Московского региона. Об особенностях проекта «360» рассказали первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина на полях Петербургского международного экономического форума.

«Два региона, два ритма, и то, что нас разделяет сейчас, — только МКАД. Поэтому мы решили объединить наши усилия. Понятно, что жители Подмосковья постоянно ездят в Москву, жители Москвы приезжают в Московскую область, и мы решили сделать для них совместный продукт — скажем так, тур по Москве и Подмосковью. То есть ты начинаешь выходные в Москве, заканчиваешь их в Коломне или, наоборот, начинаешь Зарайском, потом заканчиваешь в Москве», — отметила Ирина Каклюгина.

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Органичное сотрудничество

Сейчас идет этап запуска проекта, но уже к концу года, по ее словам, планируется создать 100 маршрутов и разместить в открытом доступе на популярных туристических сервисах. Пользоваться услугами смогут не только жители Москвы и области, но и туристы со всей России.

«Действительно, это взаимодействие позволит упорядочить тот клиентский путь туристов что из Московской области, что из Москвы, что из Российской Федерации. Потому что два ритма одного путешествия — это мегаполис, с тем движем 24 на 7, и тот вайб, тот чил, релакс, <…> отдых и ритм, то потрясающие культурное наследие, которое есть в Московской области. И можно будет совместить это в одном путешествии, будь то одни сутки, будь то одни выходные или целая неделя», — добавил Евгений Козлов.

Он назвал сотрудничество регионов в этой сфере «очень органичным» и предложил в следующем году распространить эту инициативу на всю Россию, продвигать совместные туристические продукты для всех регионов, а возможно, и для гостей из-за рубежа.

Санкции, которые вводят против нашей страны, дали возможности для огромного роста внутреннего туризма. Мы решили объединить свои усилия и хотим стать флагманом по развитию внутреннего туризма по стране, чтобы жители, граждане нашей страны приезжали в Москву и в область со всех точек нашей страны: из Калининграда, Владивостока и так далее. Мы предложим продукт, который им будет интересен. Утром ты с круассаном в отеле на Красной площади, идешь в Третьяковку, а заканчиваешь день, например, в Коломне, в «Калачной», погружаясь в атмосферу вот этой русскости Ирина Каклюгина вице-губернатор Московской области

Для удобства маршруты разобьют на категории: куда поехать с друзьями, с подругами, с женой, с детьми и без жены и так далее, то есть на любой вкус и любую ситуацию, для разных возрастных категорий.

Евгений Козлов добавил, что организаторы экскурсий и все, кто заинтересован в транспорте, продвижении в Москве и Подмосковье, уже продумали, как расписать индивидуальные маршруты нишевого туризма, будь то гастрономический тур, романтическое путешествие или семейная поездка с детьми, и расписали все по минутам, чтобы поездка уместилась в определенный период. Пока удалось разместить три маршрута, включающих уникальное пересечение достопримечательностей.

Новые впечатления — с комфортом

В первую очередь речь идет о поездках в выходные для тех, кто хочет ненадолго сменить обстановку: на туры выходного дня приходится 70% туристических маршрутов по Московской области.

«Я как мать с тремя детьми. Всегда задумываешься перед выходными, куда бы съездить, и у тебя есть на это запросы. Учитывая, что в Москве проживают более 15 миллионов человек и в области еще 10 миллионов и у них тоже этот запрос, задача нашего проекта — сформулировать предложение, упростить, создать библиотеку удобных решений, чтобы человек не искал, не гуглил, а получил готовую маршрутную инструкцию», — продолжила вице-губернатор Подмосковья.

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы отметил, что он тоже отец троих детей, поэтому его идеальный маршрут — тот, который понравится всей семье и позволит с комфортом получить новые впечатления, изучить культурное и гастрономическое наследие региона.

Думаю, надо поставить себе амбициозную задачу: чтобы [маршруты расписывали] не только на выходные, но и в принципе на отпуска. Чтобы жители Московской области отдыхали в домашнем регионе, раскрывая для себя все то бесконечное многообразие возможностей, которые открывает для нас территория. Евгений Козлов первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму

Каклюгина напомнила, что в Подмосковье действуют меры поддержки по развитию глэмпингов — проект стартовал в прошлом году, и уже удалось открыть 20 новых глэмпингов. Это легковозводимые конструкции, комфортные для проживания и, как правило, работающие летом и закрывающиеся на зиму. В этом году развитие в этом направлении продолжится, бизнес получит субсидии. До конца года на эти цели заложили около полумиллиарда рублей.

Евгений Козлов добавил, что программы поддержки бизнеса, действующие в Москве и Московской области, позволят развиваться бизнесу, «концентрирующемуся не только в сегменте отеля, но и в туристической и логистической кооперации», привлекая туристов со всей России.