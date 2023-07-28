Подмосковье 28 июля 2023, 14:51 Досрочное открытие школ, ремонт дорог и больниц. Глава Дмитрова доложил Воробьеву об изменениях в округе Глава Дмитрова Поночевный доложил губернатору Воробьеву об изменениях в округе

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Школу в жилом комплексе «Мечта» досрочно откроют в Дмитрове в этом году. Также там завершат первый этап благоустройства центральной площади и отремонтируют бассейн «Бриз». Об этих и других изменениях в округе глава Илья Поночевный доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Глава региона отметил, что Дмитров известен своей туристической, промышленной и рекреационной жизнью. В ближайшие годы там произойдут заметные изменения.

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«Дмитровский городской округ — всем хорошо известный и популярный, со своей рекреационной, туристической, промышленной жизнью», — отметил Воробьев.

Образование

Новая школа в жилом комплексе «Мечта» будет рассчитана на 550 мест. Открыть ее планируют в этом году. По словам Поночевного, корпус здания полностью построили. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой и установкой оборудования.

«Мы поставили нашим подрядчикам задачу — успеть все сделать до 1 сентября, хотя контракт предусмотрен до конца года», — добавил он.

Глава отметил, что реконструкцию и строительство новых школ не проводили в Дмитрове около 15 лет. Ситуацию помогла изменить региональная программа. Новый облик получили две школы и два детских сада, а к СОШ № 3 создали большую пристройку.

Промышленность

Промышленность Дмитрова также не стоит на месте. В прошлом году там открылась новая очередь логистического комплекса «Белый Раст», а в агрокластере «Сырная долина» появился завод компании «Сыроварня». В этом году планируют реализовать еще пять проектов общей стоимостью свыше шести миллиардов рублей.

«Наш округ — третий по площади в Подмосковье. Серьезные инвестиции идут не только в промышленность, но и в аграрную сферу. С 2019 года реализовано 76 проектов, причем половина из них — крупных», — отметил Поночевный.

Он добавил, что с 2019 года бюджет округа увеличился почти на 60%. Ежегодно там появляется около тысячи рабочих мест.

Дороги

Несколько важных проектов планируют реализовать в дорожной сфере. В этом году завершат ремонт на трассе А-104 и на автодороге Рогачево — Нижнево — Трехсвятское. Реконструкцию проведут и на Рогачевском мосту, который проходит через канал имени Москвы.

Это сложный объект, жители не раз уже поднимали вопрос реконструкции. Мост безнадежно устарел. Мы понимаем насколько важно привести его в надлежащее состояние. Андрей Воробьев

В следующем году в Дмитрове начнется строительство съездов с ЦКАД. Там появятся две развязки: Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе, а также возле Икшы в сторону Ярославского шоссе. Они будут соединены новой дорогой.

По словам Ильи Поночевного, округ входит в топ-5 муниципалитетов по строительству и ремонту дорог. В этом году там планируют привести в порядок 70 километров покрытия.

Здравоохранение

Больницы и поликлиники строят и ремонтируют даже в отдаленных уголках Дмитрова. К примеру, в округе обновили поликлинику в Горках-25 и в детской консультации Синьковской больницы.

«За последние несколько лет мы ввели четыре новых объекта — это и детское КДЦ, и сердечно-сосудистый центр, который обеспечивает медуслугами весь север Подмосковья, и два ФАПа. Благодаря вашей поддержке фактически заново сделали приемный покой, а сейчас ремонтируем взрослую поликлинику в Дмитрове», — сказал глава.

Спорт

Дмитров также известен своими горнолыжными курортами. Там находятся четыре гольф-поля, самый крупный конный комплекс в Европе, картинг-центр и стрелковый комплекс. В этом году там отремонтируют бассейн «Бриз», который не функционировал около 10 лет. Работы планируют завершить в ближайшие полгода.

«Это долгожданный объект. Он имеет не только большую, но и маленькую чашу для детей младше семи лет. Таких бассейнов совсем немного. Мы уже начали его реконструкцию, и в ближайшие полгода завершим», — подчеркнул глава.

Благоустройство

По просьбам жителей в округе обновят центральную площадь. Там заменят брусчатку и фонтан, а также создадут зоны отдыха. Первую часть работ планируют завершить в этом году.

Также в Дмитрове благоустраивают пляжные зоны. До сентября на них появятся качели, зоны барбекю, пункты продажи мороженого и многое другое.

«Речь о набережной Березове, Подъячевском и Инженерном прудах. Мы также делаем пешеходные дорожки на центральной улице Дмитрова, которая соединит площадь, набережную и пруды. Такой большой комплекс», — добавил Поночевный.

Современная детская площадка появится в Березовой роще, в следующем году там запустят фонтан. Изменения также ждут музей «Дмитровский Кремль», где трансформируют экспозиции и выставки.

Глава региона поручил главе провести встречу с жителями и рассказать им, какие изменения ждут округ в ближайшие годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Мытищах с депутатами, предпринимателями, волонтерами, старостами поселений и другими активистами. На мероприятии обсудили перемены и развитие городского округа.

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