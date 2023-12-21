Подмосковье 21 декабря 2023, 20:11 «Должны жить за тех, кто не вернулся». Захарова обратилась к участникам премии «Мы рядом» Захарова на премии «Мы рядом» отметила вклад семей участников СВО в общее дело

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Участники спецоперации и поддерживающие их родные своими делами и поступками доказали, что у человечества есть душа. С таким заявлением на торжественной церемонии вручения наград премии «Мы рядом», учрежденной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что вернувшегося из космоса Гагарина спрашивали, видел ли он Бога, но он отвечал отрицательно. Вопрос о душе задавали известному хирургу Лео Бокерии.

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«Мы живем в тот момент исторический, когда нам не надо улетать от Земли в космос, и когда нам не надо вскрывать человека, чтобы понять: и Бог, и душа есть. И это нам доказали обычные люди, наши соотечественники», — заявила Захарова.

Представитель МИД обратила внимание, что рядом у каждого бойца на передовой есть поддержка в лице матерей, сестер, жен, детей.

«Когда можно и отчаяться, и проклясть все, и обидеться на весь мир, они вяжут, собирают, ездят, желают победу и ждут тех, кто вернется», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что недавно встречалась с волонтерами из Московской области и в разговоре с ними дала два совета.

Будущую жизнь мы должны прожить не только для себя и ради себя, но и за тех, кто не вернулся. Мы должны прожить ее так, чтобы им не было за нас стыдно. Тот подвиг, который сейчас совершает наше поколение, ничем не меньше того, который совершали люди в 40-е годы. Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова также отметила, что часто упоминаемому слову «элита» нужно вернуть первоначальный смысл, который подразумевает человека, готового прийти на помощь родным и совсем незнакомым людям во имя благородных целей и ценностей.

Награды Мария Захарова вручила матери погибшего в зоне специальной военной операции Алексея Бехтера. Выросший в Одинцове, он после начала спецоперации стал волонтером, а после пошел на службу по контракту. После гибели на поле боя посмертно получил орден Мужества.

Награду вручили Денису Андрончику. Он родился на Украине, но с рождения живет в Наро-Фоминске. По здоровью он не подошел для мобилизацию, но на фронт отправился его брат, который погиб в боях. Посмертно он получил орден Мужества. Денис активно помогает фронту и доставляет гуманитарную помощь на передовую.

Еще одним награжденным стал Илья Хахриков: 23-летний молодой человек в тайне от матери уехал добровольцем в зону СВО. За проявленное мужество и героизм, за эвакуацию раненых он получил медаль губернатора Московской области.