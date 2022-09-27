«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

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Viber «Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум Прибывшие в Подмосковье жительницы Донбасса объяснили важность референдума

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Прибывшие в Подмосковье жители ДНР и ЛНР участвуют в голосовании на референдуме о вхождении народных республик в состав России. Люди надеются, что это приблизит возвращение мирной жизни, ведь у многих из приехавших в родных городах остались друзья и близкие, за которых они переживают.

Любовь из города Рубежное рассказала, что этого референдума все ждали целых восемь лет. Она рада, что его смогли организовать.

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«Россия, я считаю, — светлое будущее. Наше, наших детей, наших внуков. Все будет хорошо, и жизнь наладится. У нас в Рубежном сейчас ни работы, ни предприятий — ничего. В мирное время я работала на заводе в охране. А когда завод разломали, я осталась без работы», — объяснила женщина.

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Сегодня Любовь проголосовала на референдуме в Подмосковье. Там же с «360» пообщалась и Наталья из Суходольска.

«Я приехала, чтобы поддержать, в первую очередь, своих родных и близких, которые остались там. Хочу, чтобы дети жили счастливо, чтобы не стреляли. Хочу, чтобы все жили в мире», — поделилась Наталья.

В Подмосковье она приехала еще в 2014 году. Ее муж работал в шахте, у него были продвижения в карьере, в семье появился второй ребенок, но потом ситуация резко изменилась. Теперь референдум — надежда на мир.

Пришли поддержать земляков

Алевтина, прибывшая из города Ясиноватая, поделилась воспоминаниями о том, как в 2014-м в их дом прилетел снаряд при обстреле со стороны ВСУ. Ее семья в это время была в России в гостях у родственников.

«Выяснилось, что возвращаться уже некуда. Ясиноватую нашу бомбят все сильнее и сильнее. С Авдеевки (там расположены позиции ВСУ — примеч. ред.) летят снаряды по Ясиноватой, по Макеевке, я об этом знаю. Поэтому пришли сегодня на референдум, чтобы поддержать своих земляков», — пояснила женщина.

Она добавила, что верит в то, что мир обязательно наступит, ее земляки перестанут погибать, прекратятся разрушения.

«Я на железной дороге работала. Сейчас все находится уже в плачевном, бедственном состоянии. Многие остались без работы, железная дорога разрушена», — уточнила Алевтина.

Верим, что наступит мир

Референдум стал надеждой на то, что в Донбассе наладится жизнь. Об этом рассказали в беседе с РИАМО пожилые супруги, приехавшие из Горловки в Подмосковье.

«Сегодня мы поимели большое счастье и радость проголосовать для присоединения нашей Донецкой Народной Республики к России. Мы надеемся, что все будет хорошо. И, наконец, наступит мир», — поделилась пара.

Сейчас пенсионеры живут в пункте временного размещения беженцев в Московской области.

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