Подмосковье 01 августа 2023, 19:47 Прямой диалог, чтобы решать проблемы. Что обсудили в Щелкове с губернатором Подмосковья Помощь бойцам СВО и медицину обсудили в Щелкове на встрече с губернатором Воробьевым Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Преобразования в жизни Щелкова, актуальные вопросы и решение текущих проблем обсудили общественники городского округа и наукограда Фрязино на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава региона подчеркнул, что такой прямой диалог помогает вскрывать те или иные сложности, обсуждать их и, самое главное, оперативно решать.

Участниками встречи стали члены общественных и молодежных организаций, сотрудники предприятий и соцучреждений, военный журналист и участник спецоперации, волонтеры, спортсмены и депутаты.

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«Спасибо, что сегодня нашли время. Обычно мы приглашаем на такие встречи самых активных, неравнодушных людей, тех, кто вносит заметную лепту в разных направлениях: бизнес это, журналистика или меценатство — все, что важно для человека», — подчеркнул губернатор.

Помощь в вопросе с отпусками для участников СВО

Одной из тем на повестке стала необходимость дополнительной помощи бойцам на передовой. С этим вопросом Воробьев обратился к военному журналисту, старшему лейтенанту Александру Сладкову.

Спецкор ВГТРК рассказал, что самый главный запрос — это отпуска, и попросил главу Подмосковья оказать содействие в этом вопросе.

«У нас ребята из Щелковского округа сражаются на самых ответственных направлениях. Это герои, действительно. Подмосковье очень помогало, мы же все это снимали», — отметил Сладков.

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По его словам, военнослужащие рады всему — и коптерам, и стройматериалам, и маскировочным сетям, и гвоздям с креплениями.

«Но самое основное — это, конечно, внимание, важен контакт, соучастие. Те бойцы, которые приезжают от нас, должны чувствовать, что за них кто-то может похлопотать», — заметил военкор.

Он добавил, что очень хотелось бы решить и вопрос по отпускам.

«Некоторых, например, централизованно привозят и увозят, встречают и провожают с оркестром. Так — не отпускают, а когда автобус приезжает, все — собираем отпускников», — пояснил Сладков.

Воробьев согласился, что это очень важный вопрос, который проработают совместно с командирами. Губернатор обратил внимание, что Подмосковье взаимодействует с именными полками региона, с бойцами из различных подразделений.

Область направляет много гуманитарных грузов на передовую. Продолжает работу фонд «Защитники Отечества», поддержку оказывают близким военнослужащих.

Каждый глава знает, какое количество семей ждут своих мужей, сыновей. Внимания много не бывает, я согласен. А по отпускам мы посмотрим, как с командирами наладить эту работу. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Особая благодарность волонтерам

Волонтер, куратор по работе с активом в щелковском отделении «Молодой гвардии» Ксения Курьянова отметила высокий уровень помощи семьям участников СВО. В это вовлечены и молодые ребята-волонтеры, указала она.

«Спасибо большое за Центр поддержки участников СВО и их семей. У нас порядка 50 волонтеров очень активно работают. Плетем масксети в Монине и в Бахчиванжи, также шьем маскхалаты», — поделилась Курьянова.

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Воробьев выразил благодарность всем волонтерам, включенным в этот процесс.

«Хочу поблагодарить вас и большую армию добровольцев. Очень часто там и взрослые, и совсем молодые ребята и девчонки, которые приехали из Донбасса. Мы в постоянном диалоге. Важно, чтобы этот запал не проходил», — добавил губернатор.

Об условиях для бизнеса

Об условиях развития бизнеса рассказал гендиректор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. По его оценке, в регионе созданы все необходимые для этого условия.

«Щелково Агрохим» откроет новый цех по производству средств защиты растений. Старт запланирован на начало 2024 года. Этот проект импортозамещения позволит создать 500 новых рабочих мест.

«Мы в прошлом году росли, в этом растем. Я должен сказать, что после нашей встречи, Андрей Юрьевич, когда я говорил о сложностях, они быстро решились», — указал Каракотов.

Он добавил, что компания реализует совместный с правительством инвестиционный проект. В этом году расширение закончат, а в январе–феврале уже начнется работа.

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С оценкой Каракотова об условиях для бизнеса согласился председатель Общероссийского движения предпринимателей и музыкант Андрей Ковалев. Он отметил, что три года назад приобрел усадьбу Гребнево. Сейчас ее восстанавливают и благоустраивают прилегающую набережную.

«Спасибо за то, что помогаете ее восстанавливать», — обратился Ковалев к губернатору Подмосковья.

Отдельно Ковалев отметил систему поддержки МСП в области. Этими мерами бизнесмен собирается воспользоваться и построить рыбный комбинат недалеко от усадьбы.

«Нам вернут 20% средств, потраченных на капитальное строительство, и 20% — на корма», — подчеркнул он.

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Привлечение специалистов в сферу здравоохранения

Главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак отметил колоссальные изменения в системе здравоохранения региона за последние пять лет.

«Щелковский перинатальный центр начал работу почти шесть лет назад. И это в корне изменило службу детства и родовспоможения. У нас высокопрофессиональная команда, все на современном высоком уровне», — поделился он.

Самое главное, по его словам, — получение обратной связи от жителей. Большую роль играет и поддержка властей региона по привлечению специалистов.

«За счет таких программ, как социальная ипотека, компенсация арендного жилья, выделение участков, к нам в перинатальный центр удалось привлечь 90 врачей и 170 работников среднего звена», — подчеркнул главврач.