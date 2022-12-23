Важное 23 декабря 2022, 20:34 Четыре подмосковных города победили в VII Всероссийском конкурсе благоустройства Победителями VII Всероссийского конкурса благоустройства стали 4 проекта из Подмосковья РИА «Новости»

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Итоги конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях подвели 23 декабря. Проект по благоустройству территории вблизи рек Синичка и Банька в Красногорске, а также прогулочный маршрут дружбы поколений в Сергиевом Посаде победили в новой номинации «Малые города» с населением от 100 до 200 тысяч человек. В категории от 20 до 50 тысяч человек — «Современная история древнего города. Улицы Парковая-Школьная» в Волоколамске.

Реализацией проектов-победителей будет заниматься министерство благоустройства Подмосковья.

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«Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды — серьезная поддержка для развития Московской области в целом, поскольку наш регион по большей части состоит из малых городов», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Он напомнил, что на территории Подмосковья существуют 47 малых и 22 исторических города. За пять лет участия в федеральном конкурсе область записала на свой счет 37 побед, а общая сумма полученных грантов составила более 2,7 миллиарда рублей.

«За это время в 19 подмосковных городах появилась 21 современная, комфортная, безопасная общественная территория. Еще 12 проектов сейчас в работе», — добавил Хайкин.

Благоустройство территории вблизи рек Синичка и Банька

В рамках проекта в Красногорске создадут всесезонную природную зоны отдыха. Здесь появятся фитнес-маршруты, площадки для игр и занятий спортом, кафе. Архитектурную концепцию интегрировали в природную среду.

Прогулочный маршрут дружбы поколений в Сергиевом Посаде

Новый маршрут включает в себя пешеходную зону от бульвара Кузнецова до улицы Чайковского. Этот проект станет продолжением благоустроенного бульвара. У жителей и туристов появится длинный прогулочный маршрут. Он объединит несколько жилых районов города с небольшими площадками, зонами отдыха и арт-объектами.

Благоустройство рекреационной зоны на реке Клязьма «Зеленый узел» в Павловском Посаде

Проект преобразит заброшенное пространство в безопасную, территорию. На ней создадут маршруты для прогулок и занятий спортом, событийную зону, детскую площадку, смотровую башню и даже зону романтики.

«Современная история древнего города. Улицы Парковая-Школьная» в Волоколамске

В рамках этого проекта благоустроят улицы Школьная и Парковая, прилегающие скверы и другие территорий. Эта пешеходная артерия соединит микрорайон с городским парком, школой искусств, рынком, детской поликлиникой, плотиной и водохранилищем.

Планируется строительство спортивных и игровых площадок, культурно-образовательных и событийных зон, организация мест рекреации и видовых площадок. Появятся ландшафтный парк «Волоколамский холм», торговый Арбат, домашний и школьный скверы, центр гостеприимства.

Для удобства создадут дополнительные пешеходные переходы, для маломобильных жителей — спуски тротуара. Помимо этого, сузят проезжую часть и организуют «антикарманы».