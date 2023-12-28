Эксклюзив 28 декабря 2023, 12:43 «Человека волнует, что происходит в его городе». Единую платформу местных новостей запустят в Подмосковье Духин: в Подмосковье в 2024 году запустят единую платформу местных новостей Телеканал «360»

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Московская область поставила перед собой цель вывести муниципальные СМИ на «качественно новый уровень», рассказал «360» заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин. Он также анонсировал появление портала Regions.ru, который будет объединять новости из разных муниципалитетов и предусматривать сортировку по геоданным.

«Нам кажется, что все обстоит более или менее неплохо с информацией, которая выходит о Подмосковье в федеральных СМИ, неплохо работают областные СМИ, но муниципальным уровнем еще нужно заниматься. А это тот пласт новостей, который иной раз людей интересует больше всего. <…> Человека очень волнует то, что происходит в его городе, на его улице в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования. И эта информация тоже должна качественно производиться и качественно подаваться, в том числе на цифровых платформах», — уверен Духин.

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Собеседник «360» отметил: способ потребления информации сейчас меняется. У большинства день начинается с мобильного телефона, Telegram «стал новой газетой». В Подмосковье хотят прийти к тому, чтобы на каждой территории, в каждом городе появилась лидирующая площадка как в Telegram, так и в электронных СМИ.

«Мы в следующем году запускаем очень важный ресурс. Он будет называться Regions.ru. Это будет единая платформа местных новостей. Она будет построена как большой портал, заходя на который человек по IP, по геолокации сразу будет получать срез новостей, которые касаются именно той территории, откуда он туда зашел. Там будут разделы не только по каждому муниципалитету Московской области, но и по всем основным городам», — рассказал зампред правительства Московской области.

Он признался, что власти региона делают очень большую ставку на этот ресурс.

Полную версию интервью можно увидеть на всех площадках «360».