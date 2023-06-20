Подмосковье 20 июня 2023, 00:11 «Был уверен, что такого не бывает». Ветеран СВО из Донецка — о помощи при реабилитации в медицинском центре в Рузе Участник СВО из Донецка рассказал о курсе реабилитации в Подмосковье РИА «Новости»

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Ветеран СВО из Донецка Андрей проходит реабилитацию в центре восстановительной терапии в Рузе. В ходе одного из боев солдат получил тяжелое ранение, из-за которого мужчина остался без ноги. Андрей рассказал «360» о том, как проходит его восстановление в Подмосковье.

Мужчина служил разведчиком, с 2014 года находился в донецком ополчении. Больше девяти лет он провел в окопах и на передовой. Сегодня на реабилитации в Рузе Андрея поддерживает семья — жена и дети. Супруга бойца Владислава также восстанавливается после ранения, женщина попала под минометный обстрел в Донецке.

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«Она с бинтами ехала в автобусе. Я ей всегда говорил, что, если что, то кому-то помощь окажешь, а получилось, что эта помощь пригодилась ей. Пока все бежали, искали бинты, ей оказывали помощь теми бинтами, которые были у нее в сумке», — рассказал солдат.

По словам Андрея, в учреждении ему оказывают максимальную заботу, также сотрудники центра подарили мужчине новую инвалидную коляску. Скоро солдат с супругой и детьми планируют вернуться домой. Семья не хочет бросать родную землю, несмотря ни на что.

«Всю семью после ранения взяли и приняли в этом центре. Они просто берут и помогают, участвуют в моей жизни. Это для меня конечно удивительно. Я думал, что разочаровался в человечестве, я был уверен, что такого не бывает. А приехав сюда я понял, что бывает намного лучше», — отметил житель Донецка.

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