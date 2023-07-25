Подмосковье 25 июля 2023, 16:28 «Будем делать бережно и аккуратно». Андрей Воробьев — о расчистке Малаховского озера в Люберцах Андрей Воробьев рассказал о расчистке Малаховского озера в Люберцах Пресс-служба губернатора Московской области

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Расчистку Малаховского озера завершат в Люберцах к ноябрю следующего года. Ход масштабных работ проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пообщался с жителями и узнал, что еще необходимо сделать для комфортного отдыха у водоема.

Малаховское озеро — одно из любимых мест отдыха жителей и гостей Люберец. Работы по расчистке водоема стартовали в этом году и завершатся в октябре 2024-го.

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«Очень важно убрать большой объем ила. А когда водоем наполнится, живность вернется из русла выше по течению. Будем делать все максимально аккуратно и бережно по отношению к природе, чтобы сохранить уникальную экосистему этого места», — отметил Воробьев.

Площадь озера превышает 14 гектаров. До конца октября этого года рабочие приведут в порядок русло реки Македонки, а затем приступят к расчистке самого озера. Водоем спустят на 2,7 метра, а нарушенные участки рекультивируют. По словам главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, оттуда уже вывезли около трех тысяч кубов донника.

«Нашли тут, в частности, автомобиль, покрышки, понтон, деревья. Также обнаружили черепах — их, скорее всего, сами жители сюда и приносили», — отметил министр.

Озеро планируют снова наполнить водой к лету 2025 года.

До этого на территории провели благоустройство. Здесь появились велосипедные дорожки, тропиночная сеть, лавочки, освещение, детские спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка «Взлет» в Домодедове. В нем появились велодорожки, пешеходные тропинки, детские и спортивные площадки, а также зона отдыха, пляж, амфитеатр, удобный спуск к воде и навес с качелями.

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