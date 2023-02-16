Подмосковье 16 февраля 2023, 08:42 Больше зарядок и лучший климат-контроль. Инженер рассказал об особенностях автобусов для Подмосковье Главный инженер-конструктор ЛиАЗа назвал главные особенности подмосковных автобусов Фото: Константин Семенец

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Автобусы, поставляемые для Московской области, отличаются техническими характеристиками от транспортных средств, которые заказывают другие регионы. Об этом рассказал главный инженер-конструктор завода «ЛиАЗ» Илья Хренов.

«„Мострансавто“ и „Мосгортранс“ — самые требовательные заказчики. [Автобусы для них] отличаются именно нюансами — опциями, которые в другие регионы мы не поставляем», — пояснил специалист.

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Среди таких особенностей Хренов назвал алюминиевые поручни, кабины с новой эргономикой. Для водительского сиденья предусмотрены новые датчики, возможности регулировки. Отдельно он обратил внимание на климатическую систему.

«До этого [климатсистема] была 18 киловатт, сейчас 30 киловатт. Мы стараемся реализовать так, чтобы пассажирам было удобнее, чтобы в лютый холод или лютую жару им было комфортно находиться в автобусе», — пояснил инженер.

Помимо этого, у климатической системы теперь есть адресное открытие дверей. Чтобы все двери не открывались на остановке, каждый пассажир сам может нажать кнопку на нужной.

«И не вымораживается, либо не обогревается атмосферный воздух в автобусе», — отметил Хренов.

Кроме того, в автобусах предусмотрены USB-зарядки, они расположены по всему салону, поэтому у пассажиров не возникает проблем с тем, чтобы зарядить телефон, наушники и другие гаджеты.

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что региону требуется транспортные средства разных габаритов.

Все любят большие автобусы, но не везде он может проехать, поэтому есть разные. И с Павловского завода мы берем у группы «ГАЗ» шикарный автобус, эргономичность очень высокая. Андрей Воробьев губернатор Московской области

По словам водителя «Мострансавто» Андрея Юдина, автобусы, которые закупают для Подмосковья, удобны как с точки зрения тех, кто сидит за рулем, так и с позиции пассажиров.

«В наших климатических условиях зимой [автобус] очень теплый. В кабине тепло. Отрабатываем смену, практически не уставая. Печки в салонах тоже очень теплые. Хотел отметить хорошее срабатывание датчиков дверей, открытия аппарели», — перечислил специалист.

Московская область как постоянно растущий регион продолжает программу по обновления автобусного парка, отмечал ранее Андрей Воробьев. Появление новых микрорайонов требует создания новых маршрутов. Губернатор подчеркнул, что решению транспортных вопросов будут уделять особое внимание.