Подмосковье 13 апреля 2023, 18:48 Более тысячи километров аварийных сетей заменят в Подмосковье за два года Губернатор Воробьев: свыше 1 тысячи км аварийных сетей заменят в Подмосковье за 2 года РИА «Новости»

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В Московской области в течение двух лет заменят более тысячи километров аварийных сетей, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что это станет возможно благодаря президентской программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

Правительственная комиссия одобрила программу 13 апреля. Проект рассмотрели на заседании президиума по региональному развитию.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что региональные программы модернизации коммунальной инфраструктуры позволяют менять в субъектах сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Благодаря этому люди начинают получать услуги более высокого качества, а условия проживания становятся еще комфортнее.

«Одобренные сегодня на штабе программы в Московской, Тверской областях и Республике Татарстан затронут порядка 1,7 миллиона граждан. В целом по стране одобрено уже 83 региональных программы», — уточнил вице-премьер.

Региональная программа Московской области — одна из самых масштабных в России.

Впервые в истории за два года заменят более 1094 километров аварийных сетей, которые создают проблему нашим жителям с точки зрения качества таких услуг, как отопление и водоснабжение. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Губернатор Подмосковья пояснил, что ранее объем ремонтов ежегодно был в десятки раз меньше. Но теперь ситуация поменялась благодаря поручению президента и выделению правительством страны практически половины средств на эти цели.

«В рамках этой программы также проведут реконструкцию городских очистных сооружений в Павловском Посаде с практически 100%-ным износом», — уточнил Андрей Воробьев.

Приоритетное внимание уделят семи округам

Акцент в рамках реализации программы сделают прежде всего на те городские округа, где в 2022 году выявили наибольшее количество аварий. В список вошли Солнечногорск, Воскресенск, Люберцы, Орехово-Зуево, Химки, Сергиево-Посадский и Лыткарино.

Запланировано свыше 250 мероприятий на территории более 40 муниципалитетов. На эти цели пойдет около 57 миллиардов рублей, более половины суммы — средства федерального бюджета.

В настоящее время в Подмосковье уже реализуют пять проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений общей мощностью 157 тысяч кубометров в сутки, два — по реконструкции сетей водоснабжения, шесть — по реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей с увеличением мощности на более 230 гигакалорий в час, еще три проекта проводят по капитальному ремонту теплосетей.

Сроки и цели президентской программы

Программу модернизации коммунальной инфраструктуры запустили с 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. Она рассчитана до конца 2027 года. Реализовывать ее будут по пятилетним комплексным региональным программам.

Средства из федерального бюджета направят, в частности, на закупку оборудования и материалов, оплату строительно-монтажных работ и работ по выполнению инженерных изысканий для подготовки проектной документации. В 2023 и 2024 годах предусмотрено выделение 130 миллиардов рублей. Оператором программы выступает ППК «Фонд развития территорий».

Новый инструмент финансирования развития ЖКХ даст возможности усовершенствовать не менее 100 площадных объектов по стране и заменить до восьми тысяч километров инженерных сетей.

Планируется, что к 2025 году аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры снизится более чем на 5%.