Подмосковье 03 января 2024, 18:42 Артисты из Долгопрудного презентовали новогоднюю песню на мотив песни «Короля и Шута» Фото: Михаил Раскин

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Долгопрудненские артисты из молодого творческого объединения «Поющая строка» презентовали оригинальную музыкальную сказку для юных зрителей в ДК «Северный» на северо-востоке Москвы. Постановку создали совместно со столичным музыкально-театральным коллективом «Азимут».

Сказка «В поисках волшебных кристаллов» стала первым культурным событием в Доме культуры в этом году.

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Перед зрителями появились персонажи любимых советских мультфильмов «Летучий корабль», «Бременские музыканты» и «Каникулы в Простоквашино», которые неожиданно встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой-ягой.

Но главным в представлении стала оригинальная новогодняя песня на мотив легендарной композиции «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». При этом коварный темный колдун и кукловод из хита «КиШ» уступил место «новогоднему колдуну» — Деду Морозу. Автором стихов выступил долгопрудненский автор Михаил Раскин.

«Я был приглашен играть Деда Мороза в эту постановку и даже не сразу узнал, что новогоднему волшебнику посвятили песню на музыку моей любимой рок-группы. В таком виде она способна удивить детей и вызвать ностальгическую улыбку у взрослых», — поделился впечатлениями артист «Поющей строки» и московского коммерческого театра «Оранжевое небо» Станислав Калинин.

Фото: Михаил Раскин Фото: Михаил Раскин Фото: Михаил Раскин Фото: Михаил Раскин Фото: Михаил Раскин Фото: Михаил Раскин

Скептикам Станислав посоветовал обратить внимание на рок-группу «Эпидемия», которая совсем недавно перенесла другую песню «Короля и Шута» — «Лесник» — во вселенную детского мультфильма «Смешарики». И многие дети по всей стране были в восторге от такого поворота событий.

Поэт Михаил Раскин поработал в том же направлении, что и «Эпидемия», а увидеть воплощение задуманного ему удалось благодаря коллективам «Поющая строка» и «Азимут». Последние заявили о себе в 2023 году оригинальной адаптацией популярного отечественного мюзикла «Монте-Кристо» (совместно с актерами из Долгопрудного), а теперь всерьез задумались о мюзиклах для детей.

Музыкальную сказку «В поисках волшебных кристаллов» показали в ДК «Северный» 2 января и обещают повторить до конца январских праздников.

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