Подмосковье 03 июля 2023, 20:14 Андрей Воробьев наградил отличившихся сотрудников ГИБДД в честь Дня Госавтоинспекции Фото: Антон Чернов

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Торжественное мероприятие, посвященное Дню Госавтоинспекции, состоялось в Красногорске. Праздник посетили около 200 человек, а всего в надзорном ведомстве служат около 5,7 тысячи инспекторов, напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Отличившиеся сотрудники ГИБДД получили областные награды от главы региона.

«Очень рассчитываю, что именно командные действия, которые предполагают сотрудничество, партнерство, будут и дальше приносить серьезные результаты», — сказал Воробьев.

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Также губернатор упомянул про неутешительную статистику смертности в ДТП, которая наблюдалась в Подмосковье до 2013 года. Совместные усилия правительства региона и ГИБДД привели к улучшению показателей. Современное оборудование видеонаблюдения и внедрение «умных» технологий позволяют поддерживать положительную динамику.

С 2016 по 2022 год Московская область поднялась с 58-го на 20-е место среди субъектов РФ по снижению смертности на дорогах. Показатель по количеству погибших в дорожных авариях за первое полугодие 2023 года является наименьшим за семь лет.

По словам начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктора Кузнецова, дорожная сеть Подмосковья — одна из самых загруженных и протяженных в стране, а количество транспорта в регионе стремительно увеличивается ежегодно.

«Вы уже 87 лет обеспечиваете порядок и безопасность на улицах и дорогах Подмосковья, защищаете права и свободы участников дорожного движения. Хочу в вашем лице поблагодарить каждого сотрудника за службу. Мы — единая команда, которая обладает всеми потенциалами для эффективной профилактики дорожно-транспортного травматизма», — отметил Кузнецов.

Также руководитель подмосковного ГИБДД поблагодарил Андрея Воробьева за поддержку в сфере технической оснащенности подразделений. На текущий момент Госавтоинспекция является одной из самых укомплектованных транспортными средствами, техникой и компьютерами.

На торжественном мероприятии орденом «За заслуги перед Московской областью» lll степени наградили заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Александра Иванова. Руководителю Сергиево-Посадского отделения Госавтоинспекции Роману Соседову вручили орден Преподобного Сергия Радонежского.

Старший инспектор ДПС первого батальона Андрей Алексеев, спасший мужчину, который хотел спрыгнуть с эстакады, получил орден «За доблесть и мужество». Сотруднику удалось остановить молодого человека в последний момент.

«Я служу с 2010 года. Люблю свою работу, очень долго к ней шел, мечтал со школы. У нас настолько расширен круг обязанностей — не только следим за ситуацией на дорогах. Кто-то еще и с тушением пожаров помогает, кто-то утят переводит через дорогу, а где-то просто дает людям необходимую информацию», — поделился инспектор.

Также награду получил сотрудник ДПС из Серпухова Иван Филин, вместе с коллегой выведший из горящего дома пожилых людей и оказавший помощь водителю, которому стало плохо прямо на дороге. Находясь на маршруте патрулирования, Филин и его напарник обратили внимание на автомобиль, находящийся на аварийной сигнализации. Хозяин машины сообщил инспекторам о плохом самочувствии, и сотрудники ДПС помогли мужчине добраться до больницы.

«Второй случай также произошел во время патрулирования. Мимо проезжали граждане, обратили наше внимание, что возле одного из домов — дым. Мы решили проверить и, подъехав поближе, увидели открытый огонь, а в окне — даму. Она кричала, что задыхается. У нас не было сомнения, сразу открыли металлическую калитку, потом — двери. А в доме нашли не только женщину, но и ее супруга», — рассказал Филин

Орден «За доблесть и мужество» получили инспекторы ДПС из Королева Игорь Лазарев и Константин Сурдин, успешно задержавшие автомобильного угонщика.

Почетную грамоту от губернатора Московской области получили инженер-электроник Центра управления ГИБДД Надежда Петраченкова, начальник Центра управления ГИБДД Григорий Михайлов и старший инспектор по особым поручениям отдела РЭР Управления ГИБДД Ольга Терехова.

Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов

Благодарности главы Подмосковья вручили начальнику Центра видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Роману Змеевскому, командиру второго полка ДПС Константину Берендину, начальнику отдела надзора и контроля в сфере дорожной деятельности УГИБДД Александру Дебелому, заместителю командира первого взвода второй роты 16-го батальона второго полка ДПС Николаю Ермилову, инспектору ДПС 11-го батальона первого полка ДПС Дмитрию Бирюкову и начальнику отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск Александру Мельникову.

С целью снижения ДТП в этом году в Подмосковье планируют оптимизировать 250 зон обгона, построить 62 километра тротуаров, обустроить более 300 остановок общественного транспорта, установить 56 километров разделительных и 10 километров пешеходных ограждений, а также 50 светофоров. Также специалисты обустроят 90 искусственных неровностей и проведут 11 тысяч квадратных метров пешеходно-скоростных полос, 100 умных пешеходных переходов и почти 50 переходов с проекционной подсветкой.

Сейчас на дорогах Московской области работает более двух тысяч комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Их количество увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом.

С помощью системы «Безопасный регион» ведется круглосуточный мониторинг аварийности в Центре управления регионом (ЦУР). Всего в регионе установлено более 88 тысяч камер. Чтобы предотвратить повтор серьезных ДТП, совместно с Госавтоинспекцией в ЦУРе еженедельно проводят разбор происшествий, в которых были погибшие.

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