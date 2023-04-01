Эксклюзив 01 апреля 2023, 16:55 «Алгоритмы взаимодействия стали четкими и понятными». Юденич — о развитии наблюдения на выборах Юденич рассказала о развитии алгоритмов взаимодействия с общественными наблюдателями РИА «Новости»

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Институт общественного контроля в России за последние 30 лет прошел огромный путь развития. По оценке председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марины Юденич, созданный механизм наблюдения доказал свою эффективность и прозрачность, став более организованным.

«Появились четкие алгоритмы взаимодействия общественных наблюдателей за выборами с избирательными комиссиями, с местной, с региональной властью. По крайней мере, так происходит у нас в Московской области», — рассказала Юденич в беседе с «360».

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Когда процесс только начинался, отметила председатель совета, ситуация была несколько иной, если смотреть в ретроспективе 10 лет.

«Было достаточно хаотично, было много эмоций, были не отработаны алгоритмы взаимодействия, было много разных людей. Некоторые из них приходили с добрыми намерениями, желая, чтобы выборы были честными и прозрачными», — пояснила собеседница «360».

Одновременно, по словам Юденич, были люди и с прямо противоположными намерениями. А возможности понимания, кто есть кто, на тот момент не было.

«Мы очень долго добивались и добились, чтобы законодатель внес членов Общественной палаты, как субъект наблюдения на выборах. Потому что, если исходить из простой логики, кто живет на территории и кто избирает своих депутатов, тот более всего заинтересован в том, чтобы выборы были честными», — подчеркнула специалист.

После этого появилась совершенно понятная платформа, на которой формируется пул наблюдателей, заключила она.

В конце марта координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате провел конференцию, приуроченную к пятилетию Института общественного контроля за выборами в России.

В рамках конференции Независимый общественный мониторинг (НОМ) представил доклад, в котором представил анализ работу Института общественного контроля в стране, а также представил предложения по совершенствованию механизмов наблюдения.