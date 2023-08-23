Подмосковье 23 августа 2023, 14:16 Новые поликлиники, дома и стадионы: как изменился Реутов

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Уникальное достижение Реутова вряд ли удастся повторить в ближайшие годы и даже десятилетия. Наукоград пять раз подряд становился лучшим среди больших городов в Индексе качества городской среды. Это серьезный рейтинг: при формировании топа городов эксперты Минстроя анализируют несколько десятков параметров, среди которых уличная инфраструктура, общегородское пространство, жилье и многие другие. А еще Реутов вместе с Москвой, Ялтой и Сочи возглавил рейтинг умных городов России по итогам 2022 года. В проекте «Умный город» от Минстроя участвуют 213 городов с населением свыше 100 тысяч человек. Его цель — цифровизация городской среды, развитие проектов «умного» благоустройства, внедрение инновации в образовании, здравоохранении и социальной сфере. В этом материале мы решили рассказать о значимых изменениях, которые произошли в самом умном и комфортном среди больших городов России.

Обновили поликлиники

С ростом населения в городе возросла и потребность в своевременном медицинском обслуживании. В 2023 году для реутовчан обновили поликлинику № 1. Там появились терапевтическое и онкологическое отделение, стоматология, неврология, травматология и неотложная помощь. Для пожилых пенсионеров работает врач-геронтолог, а еще — появился дневной стационар на 7 мест, кабинеты эндоскопии и УЗИ.

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В поликлинике № 2 провели ремонт, благодаря чему удалось в два раз увеличить площадь детского отделения. Сюда завезли новую мебель и новое оборудование. В поликлинике № 2 появилась современная диагностическая техника, в том числе аппараты МРТ и рентгеновский, флюограф и маммограф. Кстати, поликлиника укомплектована медперсоналом на все сто процентов — это квалифицированные врачи, в том числе узкопрофильные специалисты. Так что теперь все здесь соответствует требованиям проекта «Поликлиника. Перезагрузка».

Сегодня каждый день в поликлинику за помощью обращаются около 750 человек. Всем оказывают помощь — качественную и своевременную.

Построили дома и дороги, перезагрузили парки

В городе достроили ЖК «Новокосино-2». Это — 18 новых домов. Здесь не обошлось без вмешательства властей, благодаря которому около 10 тысяч жителей Реутова стали не обманутыми дольщиками, а счастливыми обладателями ключей от новых квартир.

Несколько лет назад открыли эстакаду Горьковского направления МЖД. Этот важнейший путепровод связал Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов, соединив жилую и промышленную части Реутова. В сутки здесь проезжает больше 30 тысяч автомобилей.

Гордостью реутовчан был и остается Юбилейный проспект. За 5 лет здесь отремонтировали дорогу, расширили тротуары. Качественно новым стало светодиодное освещение и озеленение. Для автолюбителей предусмотрели парковочные карманы, а для велосипедистов — специальные велодорожки. На улице Октября оборудовали тротуары, появилось светодиодное освещение, парковку.

На улице Южной и в Александровском сквере появились велодорожки и пешеходные зоны, зеленые насаждения, светодиодное освещение. Парк «Фабричный пруд» превратился в современное пространство для отдыха, куда приезжают не только реутовчане. Здесь появилась зона для воркаута, детская площадка, обновленный фонтан и набережная. А для любителей активного отдыха на воде — причал с прокатом лодок, катамаранов и даже сапбордов.

Открыли детский сад, центр культуры и искусств, прокачали стадионы

Инфраструктура для детей и подростков за последние годы также сильно преобразилась. В городе через несколько недель откроется «Изобретариум 3.0». В здании на Юбилейном проспекте завершаются ремонтные работы и устанавливается оборудование. В третьем детском технопарке будут готовить специалистов в сфере IT-технологий, биопротезирования, нейротехнологии и промышленного дизайна. Кстати, еще в 2021 году «Изобретариум» признали лучшей средой развития научно-технического творчества в России.

В городе открыли новый детский сад «Теремок», продолжается строительство большой школы, рассчитанной на 1100 детей. Несколько лет назад в Реутове открыли новый центр культуры и искусств. Там учат и рисовать, и играть на музыкальных инструментах, и танцам, и пению, есть театральная студия и даже айкидо. Кстати, секции продолжают работать и летом.

В 2019 году открылся спорткомплекс «Реутов Арена». Там можно поиграть в хоккей и покататься на коньках, есть три бассейна, фитнес-центр и spa-комплекс. 8 тысяч квадратных метров хватит всем желающим активно провести время или отдохнуть.

Стадион «Старт» тоже получит новую жизнь: сейчас здесь строится новый спорткомплекс с бассейном.