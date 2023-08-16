Москва 16 августа 2023, 12:58 Звезды проведут онлайн-экскурсии по предприятиям столицы в рамках проекта «Открой#Моспром» Автор фото: Анастасия Абакумова

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Стартовал первый в 2023 году звездный сезон проекта «Открой#Моспром». В рамках проекта артисты, режиссеры и спортсмены проведут виртуальные экскурсии по предприятиям столицы, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Онлайн-формат проекта продолжает набирать популярность. Высокий интерес вызывают виртуальные экскурсии по столичным фабрикам и заводам с участием отечественных артистов, режиссеров, спортсменов и других звездных гостей», — отметил глава московского департамента.

Он напомнил, что за все время существования проекта зрителям показали более 20 выпусков со знаменитостями. В этом году новый сезон звездного «Открой#Моспром» начнется в августе, а стартовые экскурсии артисты кино и эстрады проведут по столичному ювелирному заводу «Эстет» и кондитерской фабрике «Красный октябрь», рассказал Овчинский.

Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова

Один выпуск уже опубликовали на сайте проекта и на его страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Певица и автор песен Ольга Серябкина вместе с сотрудниками ювелирной компании раскрыла секреты изготовления драгоценностей. Например, звездная гостья посетила отдел геммологии, в котором отбирают и сортируют камни для украшений. Зрители могут узнать, для чего нагреваются сапфиры, используемые для ювелирных изделий.

Актриса Марина Федункив побывает на столичной кондитерской фабрике 17 августа. Во время эфира со знаменитостью участники проекта увидят, как делают вручную премиальные кондитерские изделия, а также узнают, как производят шоколад «Аленка» и почему конфеты «Птичье молоко» называются именно так.

Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова Автор фото: Анастасия Абакумова

В столице активно развивают сферу промышленного туризма. В 2019 году стартовал проект «Открой#Моспром», в рамках которого жители и гости Москвы знакомятся с работой предприятий города. Важность проекта подтвердили награды «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России», «Регион-наставник по промышленному туризму» и другие.

В 2023 году экскурсии по заводам и фабрикам Москвы начались в марте. «Открой#Моспром» включает 10 направлений: очные и онлайн-экскурсии, виртуальные туры с артистами и спортсменами, квизы, фотовыставки, интерактивные экспозиции, концерты на промплощадках и многое другое.