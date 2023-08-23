Москва 23 августа 2023, 10:06 Зимний спорт и путешествие на машине времени. Как проходит фестиваль городского хозяйства на МУФ-2023 в «Лужниках» Фестиваль городского хозяйства проходит на МУФ-2023 в «Лужниках» Пресс-служба Московского урбанистического форума

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Фестиваль городского хозяйства проходит в рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках». Здесь можно увидеть коммунальную технику, посетить разнообразные мастер-классы и провести время на катке летом.

Фестиваль городского хозяйства позволяет узнать об устройстве города, а также изучить скрытые процессы, обязательные для жизни современного мегаполиса. На мероприятии можно познакомиться с людьми, круглосуточно работающими над чистотой, комфортностью и безопасностью столицы. На площадке МУФ-2023 в «Лужниках» организовали выставку спасательной и коммунальной техники, установили интерактивные инсталляции и красочные фотозоны.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

Узнать о работе спасателей

Более 1,7 тысячи гостей Московского урбанфорума получили навыки оказания первой помощи под руководством столичных спасателей. Мобильный учебно-консультационный пункт московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности работает на МУФ до 10 сентября ежедневно, кроме понедельника.

Дети отрабатывали алгоритм действий при пожаре и проводили сердечно-легочную реанимацию на специальных тренажерах. Более 730 юных гостей получили значок «Юный спасатель».

Свыше 1,8 тысячи людей покорили 12-метровый скалодром под контролем альпинистов-спасателей. А утолить жажду гости «Лужников» могут у специальных цистерн «Мосводоканала» с чистой питьевой водой.

Зимние виды спорта летом

На Московском урбанфоруме можно посетить каток, покрытый монолитными панелями из синтетического полимерного материала. Здесь катаются на коньках и играют в хоккей почти как на настоящем льду. С момента открытия на летнем катке побывали около пяти тысяч человек.

Почти четыре тысячи гостей сыграли на МУФ в стритбол, а настольный теннис привлек около 13 тысяч посетителей.

Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума Пресс-служба Московского урбанистического форума

Забота о природе и машина времени

В рамках фестиваля городского хозяйства в «Лужниках» установили инсталляции ГУП «Экотехпром». Они рассказывают об основах сортировки мусора.

В специальном аппарате по приему вторсырья можно получить памятные монеты за разные отходы. С открытия форума устройство выдало 9,3 тысячи монет взамен пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Московский департамент природопользования и охраны окружающей среды рассказывает о природе столицы. Интерактивная инсталляция «Как звучат птицы города» поможет научиться различать звуки пернатых.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

На МУФ проводят мастер-классы по изготовлению фетровых хризантем. Поделки прикрепляют к инсталляции «Зеленый город». К закрытию форума макет многоэтажки будут украшать тысячи цветов, сделанных посетителями.

На площадке АО «Объединенная энергетическая компания» можно примерить роль светодизайнера, создав архитектурную подсветку Большого театра на интерактивном стенде. Рядом находится инсталляция «Машина времени городского хозяйства», позволяющая совершить путешествие в прошлое и понаблюдать, как менялась Москва за последние 10 лет.

Специалисты АО «Мосгаз» рассказывают в рамках фестиваля о газовой безопасности. Взрослых посетителей ждет викторина, а юных гостей — тематический пазл.