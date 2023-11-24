Москва 24 ноября 2023, 09:26 Завод в Москве выпустил оптоволоконные кабельные сборки для авиатренажеров

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Столичное предприятие «Спецкабель» изготовило оптоволоконные кабельные сборки, которые предназначены для современных отечественных авиатренажеров. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

При помощи кабелей можно получать высококачественное изображение с минимальным временем задержки. Их соединители водонепроницаемые, стойкие к коррозии и проникновению пыли.

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«Завод „Спецкабель“ с 1997 года выпускает кабели и кабельные сборки специального назначения, огнестойкие кабельные линии для многих отраслей промышленности», — подчеркнул Овчинский.

Инженеры предприятия, по его словам, регулярно занимаются разработкой новых моделей. Только в 2023 году завод вывел на рынок более 10 изделий, среди них есть те, которые создали по индивидуальным требованиям заказчиков.

Так, на заводе создали оптические кабельные сборки для отечественных авиатренажеров, которые предназначены для подготовки летного состава новейших отечественных самолетов и вертолетов. Владислав Овчинский руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Овчинский подчеркнул, что новые кабели обеспечивают сверхскоростную передачу больших объемов информации. Благодаря этому изображение получает высокое качество, а задержка данных минимальна.

С конвейера «Спецкабеля» сошло уже порядка 100 изделий. В следующем году предприятие планирует значительно увеличить показатель через рост поставок отечественных авиатренажеров на внутренний и внешний рынки.

На производстве компании используют современные технологии. Например, изготовление на 3D-принтере стяжек, которые обеспечивают выход кабеля из хвостовика под нужным углом, позволяет эксплуатировать кабельную сборку в стесненных условиях.

Руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок компании Андрей Гусев обратил внимание, что конструкция кабельных сборок завода соответствует всем требованиям от заказчика. Их характеристики — на уровне лучших зарубежных аналогов.

«А повышенная стойкость к растягивающим и раздавливающим нагрузкам, а также защищенные соединители, позволят использовать их в полевых условиях», — сказал он.

По результатам проведенных испытаний, добавил Гусев, стало понятно: изделия можно применять и в других отраслях, в том числе для для межблочной коммутации в базовых станциях и антенных мачтах сотовой связи.

Разъемы оптических кабельных сборок нужны для работы в промышленных и уличных условиях при повышенной влажности, загрязненности или воздействии химически агрессивных сред и экстремальных температур. Их используют в системах видеонаблюдения, промышленных установках, на нефтегазовых и горнодобывающих предприятиях, а также в мобильных комплексах связи.