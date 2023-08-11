Москва 11 августа 2023, 10:21 Завод в Москве разработал станок для автоматизации алмазного шлифования твердосплавных пластин Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Работающий в Москве завод «Шлифовальные станки», который входит в холдинг «СТАН», представил новый многофункциональный шлифовальный станок с числовым программным управлением. Он предназначен для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Развитие станкостроения он назвал одним из важнейших факторов модернизации российской промышленности. На внутреннем рынке станочной продукции лидирующие позиции занимают столичные предприятия.

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«Так, московский завод „Шлифовальные станки“, который входит в холдинг „СТАН“, представил свою последнюю разработку — новый шлифовальный центр. Машина предназначена для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин», — пояснил Овчинский.

Потом их используют как сменные элементы в токарных, фрезерных и сверлильных станках, в том числе с числовым программным управлением. Применение подобных пластин в металлообработке помогает существенно сократить издержки производства.

Робот-манипулятор, которым оснастили шлифовальный центр, загружает и разгружает заготовки. Он также перемещает детали в процессе обработки, что в итоге позволяет сократить время перенастройки между операциями и повысить эффективность работы.

В устройство интегрировали продвинутую систему управления. С ее помощью можно оперативно контролировать процесс шлифования, а также автоматически корректировать его параметры.

Спрос со стороны потенциальных покупателей на новинку уже есть: сейчас на заводе-изготовителе формируют портфель заказов на изделие. Кроме того, предприятие начало подготовку к его серийному производству.

Генеральный директор холдинга Борис Богатырев подчеркнул, что обрабатывающий шлифовальный центр СТШ ЭКО стал инновацией в металлообрабатывающей промышленности России.

«Новинка готова полностью вытеснить с рынка аналоги из Швейцарии и Японии», — сказал он.

Богатырев выразил уверенность, что станок станет незаменимым для предприятий, которые не только заняты в производстве инструментов, но и стремятся к высокому качеству.

Первый экземпляр станка представили в мае на международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности — Металлообработка 2023». Она состоялась в Москве.

ООО «СТАН» — российский разработчик современных станков с числовым программным управлением для высокотехнологичных отраслей промышленности. В продуктовой линейке компании — портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. В состав «СТАН» входят пять промышленных предприятий и конструкторских бюро в пяти российских регионах.