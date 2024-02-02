Москва 02 февраля 2024, 15:31 Завод по выпуску жилых модулей появится в Марушкинском в рамках масштабного инвестпроекта Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Роботизированное производство жилых модулей запустят в Новомосковском административном округе в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В поселении Марушкинском инвестор в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта возводит вторую очередь завода группы компаний „МонАрх“. Строительно-монтажные работы выполнены уже на 90%», — рассказал Овчинский.

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По его словам, после ввода нового корпуса в эксплуатацию на производстве смогут выпускать 500 тысяч квадратных метров модулей в год. На предприятии появится более двух тысяч рабочих мест. Ожидается, что завод выйдет на полные мощности в третьем квартале текущего года, отметил министр правительства Москвы.

На соседнем земельном участке, также выделенном в рамках МаИП, уже запустили первую очередь, на которой трудятся 500 человек. Благодаря производственным мощностям предприятие выпускает до 100 тысяч квадратных метров изделий ежегодно.

Сотрудники завода собирают сверхкрупногабаритные готовые модули квартиры с отделкой, электропроводкой и водоснабжением. Затем продукцию доставляют на объект, где уже строят здание. Габариты изделия достигают 6,5 на 15,5 метра.

Для возведения первой и второй очередей производства модульного домостроения в рамках МаИП инвестор получил от города 24,8 гектара земли в поселении Марушкинском Новомосковского административного округа. В прошлом году в том же поселении компании выделили еще один участок площадью 5,8 гектара для строительства завода по выпуску фасадных систем и стеклопакетов для крупногабаритных модулей. Площадь объекта составит 6,4 тысячи квадратных метров.

В 2016 году Москва начала предоставлять инвесторам землю без торгов под строительство производств. За время существования программы одобрили реализацию 80 проектов, под которые уже выделили или планируют передать участки общей площадью более 400 гектаров. Например, в городе появятся новые производства стройматериалов, продуктов питания и других товаров.

Поддержкой для инвесторов, снимающей внушительную часть расходов на этапе строительства, стало выделение земельных участков по льготной ставке один рубль в год. Мера стала доступна компаниям в марте 2022 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такой поддержкой воспользовались уже 25 инвесторов.