Москва 28 июля 2023, 13:31 Завершилось строительство монолитного каркаса одного из корпусов бизнес-центра в Бутырском районе Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Инвестор закончил строительство монолитного каркаса шестого корпуса офисного центра, который возводят в Бутырском районе по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Город и девелопер из структуры Pioneer подписали соглашение о строительстве «Останкино Business Park» в 2020 году в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Комплекс будет состоять из шести корпусов, а его общая площадь превысит 133 тысячи квадратных метров, включая паркинг и наземную территорию, сказал Овчинский

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По его словам, в будущем в бизнес-центре создадут около семи тысяч рабочих мест. Более 1,6 тысячи из них появятся в рамках городской программы, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«В июле инвестор завершил возведение монолитного каркаса шестого корпуса и уже выполняет внутренние работы по возведению стен и монтажу инженерных систем, устанавливает фасад», — рассказал Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он добавил, что готовность корпуса превышает 50%. Сдать объект в эксплуатацию собираются в 2024 году, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Общая площадь здания превысит 23 тысячи квадратных метров, 15 тысяч из них займут офисные помещения. Корпус получит панорамное остекление, благодаря чему инсоляция достигнет высокого уровня. В отделке фасада используют металлические панели с оттенками золота, бронзы и меди.

Офисы расположатся с третьего по 12-й этажи корпуса. На первых двух уровнях появится фитнес-центр с бассейном и SPA-зоной. Площадь спортивного комплекса составит более трех тысяч квадратных метров.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Одной из важнейших задач города стало формирование удобной среды, комфортной обстановки для жизни, учебы, работы и творчества. Сейчас свыше 90% городских инвестиций идут на проекты за пределами исторического центра столицы. В московских районах открывают новые школы, детсады, поликлиники, больницы, спорткомплексы и социальные учреждения.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда помогает обеспечить комплексную застройку районов. По условиям инвестор должен дополнительно вложиться в строительство объекта, где появятся новые рабочие места. В этом случае девелопера частично или полностью освободят от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.