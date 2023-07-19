Москва 19 июля 2023, 13:14 Завершились монолитные работы в торгово-офисном центре Botanica на северо-востоке Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Инвестор завершил монолитные работы и приступил к установке эскалаторов и лифтов в многофункциональном центре Botanica, который строят на северо-востоке столицы по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Соглашение о строительстве торгово-офисного центра заключили с девелопером из структуры компании Pioneer в 2020 году. Инвестор вложит в объект около 9,5 миллиарда рублей, отметил Овчинский. Возведение этого здания даст столице почти 4,5 тысячи рабочих мест, причем более тысячи из них — в рамках программы, обратил внимание глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Сейчас в бизнес-центре монтируют лифтовое оборудование, а в торговом центре устанавливают эскалаторы. Также ведутся работы по обустройству внутренних инженерных систем и наружных сетей объекта, выполняются отделочные и кровельные работы, устройство фасадов», — рассказал Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Всего в многофункциональном центре установят 21 лифт, 12 из них предназначено для посетителей. Эти кабины будут отличаться дизайнерской отделкой: плиточным полом, зеркальными стенами и декоративными панелями. Лифты оборудуют интеллектуальной системой распределения пассажиропотока.

Остальные девять кабин установят для служебного пользования и доставки товаров. Также в торговом центре появятся два траволатора и 14 эскалаторов. Они соединят все уровни здания.

При строительстве торгово-офисного центра использовали четыре башенных крана высотой более 95 метров. В компании сообщили, что их уже демонтировали со стройплощадки. Теперь стройматериалы будут перемещать на мачтовых подъемниках.

Многофункциональный комплекс Botanica состоит из 19-этажного бизнес-центра и четырехэтажного торгового центра с подземным паркингом, магазинами, кафе, ресторанами и фитнес-клубом. Кроме того, в здание интегрировали выходы из станций метро и МЦК «Ботанический сад».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Городскую программу стимулирования создания мест приложения труда запустили для комплексной застройки районов Москвы. По условиям проекта, девелопера, строящего жилые дома, частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земли. Для этого компания дополнительно должна вложить средства в объект, на котором появятся новые рабочие места.

Изначально программа предполагала строительство только промышленных объектов и офисов. Впоследствии список значительно расширили, ориентируясь в том числе на запросы бизнеса.

Теперь льготы доступны инвесторам, которые вкладываются в строительство объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце 2021 года в программу включили гостиницы, а весной 2022-го — объекты комплексных логистических услуг.

Другие изменения в программе дали компаниям возможность увеличивать объем преференций. Инвестор получит повышенную льготу, если возьмет на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки. Если компания уменьшит время создания мест приложения труда на полгода-год, льгота повысится на 5%. При сокращении на срок более 12 месяцев льгота увеличится на 10%.

Стать участниками программы могут как девелоперы, планирующие строительство, так и компании, уже возводящие жилые дома в столице. Участки под жилую застройку и земля для создания мест приложения труда могут находиться в разных районах Москвы.