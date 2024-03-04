04 марта 2024, 15:41
Запуск Большой кольцевой линии стимулирует развитие экономики Москвы — Ефимов
Большая кольцевая линия столичного метро не только делает поездки более удобными для пассажиров, но и помогает развитию городской экономики. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, запуск БКЛ заметно простимулировал рост деловой активности в столице. Вокруг новых станций активно строят жилую и коммерческую недвижимость, где могут трудоустроиться жители города, отметил заместитель мэра Москвы.
Реклама
«В результате в городе появилось свыше 250 тысяч рабочих мест, а до 2030-го их число достигнет почти 400 тысяч», — обратил внимание Ефимов.
Уже в 2024 году, через 11 лет после старта строительства, Большая кольцевая линия выйдет на окупаемость, добавил заместитель мэра Москвы. Налоговые доходы столичного бюджета превысят расходы на создание и содержание инфраструктуры, сообщил Ефимов.
По информации столичного департамента экономической политики и развития города, в районах вблизи станций БКЛ существенно выросли объемы строительства. Это произошло как там, где метро не было, так и возле станций действующих радиальных линий. Например, ожидается, что в зоне притяжения станций «Аминьевская», «Лефортово», «Авиамоторная» и «Электрозаводская» в течение пяти лет после их открытия в среднем в год будут вводить в эксплуатацию 881,4 тысячи квадратных метров. Это в три раза превышает среднегодовой показатель за пять лет до этого.
Растет и деловая активность. За последние три года количество торговых операций малого и среднего бизнеса возле перечисленных станций повысилось почти втрое, а их суммарная выручка увеличилась в четыре раза.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общая экономическая отдача от БКЛ с начала строительства до 2023 года включительно достигла 2,1 триллиона рублей. До 2035 года бюджеты всех уровней получат суммарно 7,2 триллиона рублей.
По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Большая кольцевая линия — один из крупнейших и самых инновационных в мире проектов метростроения, который реализован под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.
Движение по всему кольцу стартовало 1 марта 2023 года, линия соединила 34 городских района, напомнил Ликсутов. Метро стало доступно там, где раньше не было скоростного транспорта, обратил внимание заместитель мэра Москвы в правительстве столицы. БКЛ не только делает поездки миллионов горожан комфортнее, но и оказывает огромное положительное влияние на экономику и бизнес, заявил Ликсутов.
Собянин ранее сообщил, что за первый год работы Большой кольцевой линии по ней совершили свыше 340 миллионов поездок. Сейчас по будням БКЛ пользуются более 1,3 миллиона человек.
Метро
Экономика
Москва
Реклама
Реклама