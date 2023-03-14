Москва 14 марта 2023, 12:23 Вице-мэр Москвы Ефимов: промышленные предприятия увеличили рост производства в январе более чем на 3% Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

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Объем производства промышленных предприятий Москвы по итогам января 2023 года увеличился на 3,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года. Самый большой рост выпуска продукции в 3,3% показали обрабатывающие производства. Такие данные привел заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что добиться таких результатов, несмотря на внешнее экономическое давление, столичным предприятиям помогла поддержка города. Только в прошлом году помощь получили около 400 крупных и средних производств.

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«Рост столичной промышленности подтверждает устойчивость предприятий города к внешнему экономическому давлению. По итогам января 2023 года промышленное производство в Москве выросло на 3,1% по сравнению с январем прошлого года, при этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 3,3%», — заявил Ефимов.

На сегодняшний день в Москве работает более 3,5 тысячи промышленных площадок, из которых более 700 — это крупные и средние заводы. Более 200 предприятий занимаются выпуском медицинских изделий и лекарств, свыше 200 обеспечивают рынок продуктами питания.

В 2022 году обрабатывающие предприятия Москвы увеличили выпуск своей продукции более чем на 10%. В этом году рост производства продолжился, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Существенно вырос выпуск одежды, электрического оборудования. Положительная динамика в этих и ряде других отраслей сохранилась и с начала текущего года. Для поддержки столичной промышленности продолжают работать более 20 инструментов системной помощи, а также ряд антикризисных механизмов», — добавил представитель столичной мэрии.

Работающие в Москве предприятия могут получить субсидии или займы для покупки нового оборудования и развития производства по ставкам ниже, которые предлагают банки. Кроме того, заводам предоставляют налоговые льготы после присвоения специальных статусов.

Для получения помощи достаточно обратиться в Центр поддержки промышленности. Там расскажут о всех мерах поддержки, кредитования и финансирования, а также помогут подобрать альтернативных поставщиков.