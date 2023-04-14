Москва 14 апреля 2023, 13:16 (обновлено: 14 апреля 2023, 14:19) Вице-мэр Ефимов: в Москве стартовал прием заявок на конкурс лучших практик наставничества

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В Москве открыли запись на конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023». Его проводят в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Принять участие в конкурсе могут как компании, которые уже используют инструменты роста производительности труда в рамках национального проекта, так и внедряющие их самостоятельно.

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«Наставничество является одним из наиболее эффективных инструментов нацпроекта „Производительность труда“», — отметил вице-мэр.

Оно позволяет организациям улучшать управленческие процессы, внедрять новые методики бережливого производства и поддерживать рационализаторство.

Ефимов пояснил, что наставниками являются специалисты, обладающие важными профессиональными и личными качествами, готовые делиться своими знаниями и навыками с другим работниками.

Конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023» позволит оценить по достоинству достижения и талант наставников и поспособствует дальнейшей передаче их опыта.

Участники представят свои лучшие наработки в области подготовки кадров на предприятии, а опыт победителей мы смело сможем тиражировать на московских предприятиях. Владимир Ефимов заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

В конкурсе представлены пять разных номинаций. Три из них — для участников нацпроектов «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи» и «Цифровые инновации на предприятии». Две номинации касаются лучших практик наставничества по повышению производительности труда и социальной сферы.

Работы принимают до 5 июня. Экспертный совет, в который входят специалисты в области управленческих и HR-технологий, оценит их до 30 июня.

Награждение победителей состоится в июле. Финалистам конкурса вручат дипломы и памятные призы. Также они смогут принять участие во всероссийском этапе состязания, рассказали в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Отправить заявку на участие в конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в столице. Заполнить форму и выслать конкурсную работу и любые дополнительные материалы можно через специальный раздел сайта. Оригиналы документов необходимо прислать по адресу: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 6.

Подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы доступна на сайте economy.mos.ru.