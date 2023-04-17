Москва 17 апреля 2023, 10:14 Вице-мэр Ефимов: свыше шести тысяч рабочих мест появится в индустриальном парке «Руднево»

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Более шести тысяч рабочих мест будет доступно в индустриальном парке «Руднево». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Руднево» стало шестой площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Площадь индустриального парка начитывает порядка 120 тысяч «квадратов», что делает его одним из крупнейших в стране.

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По словам Ефимова, в эксплуатацию уже ввели 18 корпусов, в том числе 11-этажное конструкторское бюро с опытным производством.

«До конца 2024 года на площадке планируется создать более шести тысяч рабочих мест, большинство — на производствах беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул вице-мэр.

На территории парка будут работать заводы по производству микроэлектроники, медизделий, расходных материалов и других необходимых деталей, в частности в рамках импортозамещения.

В марте текущего года в «Руднево» начала работу компания «Аэромакс». На территории индустриального парка она занимается выпуском беспилотных авиационных систем вертолетного типа, которые предназначены для грузоперевозок и перелетов в сложных метеорологических условиях.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в перспективе предприятие собирается открыть свое производство еще в трех корпусах. Компания также планирует нарастить объемы выпуска беспилотников.

Сейчас компания ведет активный набор высококвалифицированных специалистов. Владислав Овчинский руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резидентам столичной ОЭЗ, в которую входит «Руднево», дают особые льготы — нулевые налоговые ставки на добавленную стоимость и таможенные пошлины при ввозе иностранных изделий.

Гендиректор «Технополиса Москва» Геннадий Дегтев отметил, что право на подобную преференцию можно получить после выдачи разрешения Федеральной таможенной службы на использование процедуры свободной таможенной зоны и открытия на своих площадках зоны таможенного контроля. В прошлом году этим воспользовались четыре предприятия московской ОЭЗ.

«Зона таможенного контроля необходима предприятиям для беспошлинного ввоза оборудования, спецтехники, комплектующих и сырья с применением процедуры свободной таможенной зоны», — подчеркнул Дегтев.

Информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы доступна на сайте economy.mos.ru.