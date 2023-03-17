Москва 17 марта 2023, 10:16 Вице-мэр Ефимов: правительство Москвы заключило с инвестором офсетный контракт на поставку лекарств Фото: пресс-служба КЭПиИЗО / Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

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Столичное правительство оформило офсетный контракт с компанией «Велфарм-М». Для нужд Москвы инвестор поставит лекарственные препараты по 20 международным непатентованным наименованиям (МНН). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По его условиям компания „Велфарм-М“ вложит не менее 300 миллионов рублей в локализацию производства лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям», — сказал он.

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Ефимов отметил, что это уже седьмой подобный контракт. Первые поставки лекарств в московские медучреждения начнутся в 2025 году. За пять лет столица приобретет у компании товар почти на 2,9 миллиарда рублей.

«Велфарм-М» займется налаживанием поставок кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных препаратов. Их завод расположится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что с начала 2023 года город заключил уже два офсетных контракта в социально важных отраслях. В последнем месяце зимы подписали договор с компанией «Вип Камилла» на поставку медицинских изделий. Столица обеспечит стабильное поступление лекарственных препаратов и медизделий в город.

Совокупный объем инвестиций по новым соглашениям составит не менее 600 миллионов рублей. В свою очередь, город обеспечит закупку выпускаемой продукции почти на 14,6 миллиарда рублей. Владислав Овчинский руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2023 году завод «Велфарм-М» открыл первую линию производства твердых лекарственных форм. Многие из них ранее не выпускали в стране. Президент фармгруппы «Велфарм-М» Владимир Щербаков заверил, что мощности предприятия позволяют каждый год выпускать до 1,7 миллиарда таблеток, 180 миллионов желатиновых капсул и других изделий.

«Благодаря заключенному контракту мы сможем в полной мере задействовать все ресурсы и начать выпуск лекарственных препаратов в рамках офсета», — сказал он.Подобное взаимодействие со столицей позволит заводу получить гарантированный сбыт продукции и расширить производство для закрытия потребностей не только москвичей, но и жителей всей страны.

С июля прошлого года офсетный контракт доступен для заключения огромному количеству производителей. Минимальный объем инвестиций в реализацию проектов сократили миллиарда до 100 миллионов рублей. Покупать в рамках офсетного контракта можно не только товар, но и услуги. Для этого инвестору нужно создать или провести реконструкцию имущества, необходимого для ее оказания.