Москва 12 апреля 2024, 10:23 В ОЭЗ «Технополис Москва» создали робота-пожарного Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» (СКТБ ПР) из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала мобильные роботизированные установки пожаротушения (МРУП). Такие роботы смогут тушить возгорание в самых сложных и опасных условиях. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предприятие выпустило первые серийные образцы в прошлом году, они уже прошли необходимые испытания в аккредитованном центре при МЧС России.

Реклама

Овчинский подчеркнул, что компания работает в ОЭЗ «Технополис Москва» с 2013 года. Она создает многофункциональные робототехнические комплексы и системы специального назначения для атомной промышленности, органов безопасности и МЧС. За 10 лет работы предприятие разработало более 20 роботов разного класса, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях.

В этот раз на основе собственных чертежей и моделей компания разработала робота для тушения пожаров любого класса опасности на самых сложных объектах, среди которых атомные станции, шахты и складские комплексы, а также при неконтролируемом распространении огня в природных условиях. Предприятие способно производить до 50 таких устройств в год. Владислав Овчинский министр правительства столицы Москвы

Робот-пожарный может подавать огнетушащее средство на расстояние 60 метров. При этом он управляется дистанционно по радиоканалу на дальности до одного километра. Система оснащена телекамерами, тепловизором, приборами химической и радиационной разведки с передачей информации на пост управления в онлайн-режиме.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что роботизированные комплексы компании уже внедрили на ряде атомных электростанций. Они в том числе ремонтируют бассейны выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа.

Некоторые устройства не имеют аналогов в мире. Среди них робот-амфибия, способный функционировать на глубине до четырех метров, а также на суше, осуществляя разведывательные, аварийно-спасательные, взрывотехнические работы. Геннадий Дегтев

Новая разработка компании получила Декларацию соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Это позволит продавать и использовать ее на территории стран — участниц ЕАЭС. Кроме того, устройство соответствует техническим характеристикам требований ГОСТ.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Зам генерального директора СКТБ ПР Илья Лаверычев рассказал, что мобильные роботизированные установки пожаротушения разработали по заказу оператора российских атомных электростанций.

«Первые серийные образцы были созданы в конце 2023 года и прошли испытания во Всероссийском НИИ противопожарной обороны МЧС России», — уточнил он.

Лаверычев добавил, что к роботам-пожарным большой интерес проявляют разные предприятия и ведомства. Компания уже получила запрос на информацию по комплексу от структур по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Также в начале 2024 года поставили два робота-пожарных на Нововоронежскую и Калининскую АЭС», — заключил он.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. На шести площадках ОЭЗ («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево») работают высокотехнологичные предприятия. Их площадь превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.