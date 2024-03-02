Москва 02 марта 2024, 09:19 В Москве открылся музей отечественной микроэлектроники Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылся музей «Ангстрем», посвященный истории и развитию советской и российской микроэлектронной отрасли. В экспозиции можно увидеть самые популярные разработки предприятия, в том числе легендарную игру «Ну погоди!» и приемник «Эра», а также современные инновационные технологии. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В прошлом году компания «Ангстрем» отметила 60-летие своей деятельности. Предприятие начало работать в эпоху появления первых интегральных схем и уже тогда на равных конкурировало с лидерами мирового рынка в этой области.

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По словам Овчинского, на предприятии разрабатывались как микросхемы для бортовых компьютеров космических кораблей советской лунной программы, так и процессоры для первых отечественных персональных компьютеров. А все советские дети знали и любили эту компанию за карманную электронную игру «Ну погоди!».

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2017 году компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», что позволяет ей экономить на налогах, активно развивая производство.

Только за последние два года на предприятии разработали почти 150 электронных изделий, 109 из которых уже запущены в производство. Среди них — СВЧ-микросхемы на основе ультратонкого кремния на сапфире, силовые интеллектуальные драйверы и преобразователи напряжения — эти устройства являются ключевыми для современной транспортной сферы, электросетей и промышленности. По итогам 2023 года компания вложила в свое развитие свыше 200 миллионов рублей. Владислав Овчинский

Подробнее познакомиться с 60-летней историей компании можно на выставке «Линия времени». Там представлены фотографии и образцы значимых изделий и разработок предприятия — например, приемники «Микро» и «Эра», электронный «Луноход». Это единственная подобная экспозиция в мире. Экспозиция возобновила работу после глобальной реконструкции, и сегодня площадь музейного пространства превышает 200 квадратных метров.

В залах можно увидеть и новые разработки предприятия, запущенные в серийное производство в 2023 году: многокристальные модули и силовые ключи-коммутаторы, которые используются для управления солнечными батареями, источниками бесперебойного питания и электроприводами космических аппаратов. Геннадий Дегтев генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва»

Кроме того, в экспозицию добавили интерактивные зоны с современным музейным оборудованием. Посетители могут пройти виртуальный квест «Визуальный контроль качества», позволяющий погрузиться в атмосферу кристального производства с эффектом полного присутствия. Сфотографироваться на фоне макета лунной поверхности с кратерами и видом на Землю можно в игровой зоне «Луна».

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор компании «Ангстрем» Сергей Воронцов рассказал, что на базе обновленного музея появится образовательный центр, где будут проходить культурно-просветительские, образовательные и профориентационные программы для молодежи и взрослых. Главная цель этой работы — повысить интерес к микроэлектронике и привлечь в отрасль новые кадры.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности. Площадь шести площадок, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Налоговые льготы позволяют резидентам ОЭЗ развивать производство, укрепляя технологический суверенитет страны. Уже несколько лет «Технополис Москва» становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.