Москва 12 декабря 2023, 11:26 Устройство резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включили в реестр продукции Минпромторга России Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Радиоэлектронное устройство резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» пополнило реестр отечественных продуктов Министерства торговли и промышленности России. В ноябре текущего года производитель получил соответствующее заключение, дающее конкурентные преимущества и приоритетный доступ к закупкам госкомпаний. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, компания «Электронинвест» производит высокотехнологичные модули питания исключительно из отечественных компонентов. Продукция резидента ОЭЗ «Технополис Москва» успешно замещает импортные аналоги, отметил Овчинский.

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«Устройства применяются в различной радиоэлектронной технике, в том числе в бортовой аппаратуре авиационных и космических систем», — рассказал министр правительства Москвы.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики добавил, что предприятие собирается ежегодно выпускать до семи тысяч штук таких изделий. За шесть лет работы в особой экономической зоне предприятие произвело продукции на сумму свыше 2,3 миллиарда рублей, обратил внимание Овчинский.

Минпромторг выдал заключение по постановлению № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» на одноканальные источники вторичного электропитания в модульном исполнении серии СПН2Д. Устройства преобразовывают энергию, обеспечивая электроприборам заданные параметры напряжения, тока, частоты. Продукция предназначена для применения в радиоэлектронной аппаратуре, в том числе специального назначения и эксплуатирующейся в жестких условиях.

Компания получила статус резидента в 2017 году и работает на площадке «Алабушево», сообщил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Он назвал предприятие одним из старейших в отрасли. За 30 лет работы организация запустила серийное производство более 300 видов источников вторичного электропитания, отметил Дегтев.

«Устройства, получившие статус российского продукта, имеют конкурентные преимущества на отечественном рынке и фактический доступ к закупкам госкомпаний, на которые приходится около 80% всего объема потребления оборудования», — уточнил гендиректор особой экономической зоны.

Генеральный директор компании Емельян Полянский сообщил, что новая линейка радиоэлектронных устройств стала результатом эволюционного развития выпускаемых ранее источников вторичного электропитания. Предприятие намеревается выйти с этой продукцией на рынок гражданских источников вторичного электропитания, где главными заказчиками стали компании, обслуживающие электрохозяйство.

ОЭЗ «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Их общая площадь превышает 275 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет лидирует в международных и национальных отраслевых рейтингах.

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