Москва 22 февраля 2023, 14:23 Тысячи зрителей заранее пришли на митинг-концерт в «Лужниках»

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Стадион «Лужники» в Москве принял первых зрителей. Тысячи людей 22 февраля приехали на патриотический митинг-концерт за несколько часов до открытия.

Мероприятие начнется около 15 часов, но трибуны начали занимать заранее. Около полудня на станциях метро «Парк культуры», «Спортивная» и МЦД «Лужники» начался внеурочный час пик. Правоохранителям даже пришлось оцепить территорию. Дептранс Москвы предупредил, что режим работы вестибюлей поменяют в течение дня. Перед митинг-концертом южный вестибюль «Спортивной» Сокольнической линии откроют только на выход, северный — в оба направления. После мероприятия он заработает на вход, как и вестибюль станции «Воробьевы Горы».

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Кроме того, в Хамовниках изменили схему проезда машин. С полуночи 21 февраля до завершения митинг-концерта для авто закрыли участки дорог от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома № 5 по Красной площади.

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Трибуны на стадионе почти заполнили. Многие зрители пришли группами и собрались у входа, чтобы пройти вместе. В соцсетях опубликовали многочисленные фотографии и видео с места событий, на которых потоки людей пришли на митинг-концерт.

Список артистов, которые выступят в «Лужниках», официально не разглашали. Представители «Народного фронта» рассказали ТАСС, что на сцену выйдут Эдгард и Аскольд Запашные, Марат Башаров, Хабиб, иеромонах Фотий, артисты из Донецкой и Луганской народных республик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать участие Владимира Путина, но в начале февраля источники РБК заявили, что он примет участие в мероприятии.