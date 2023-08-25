Эксклюзив 25 августа 2023, 18:48 (обновлено: 25 августа 2023, 20:23) «Тысячи поддельных подписей»: москвич рассказал, как застройщик получил разрешение на возведение таунхаусов Москвичи потребовали прекратить строительство таунхаусов в районе Дорогомилово Телеканал «360»

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Жители района Дорогомилово в Москве больше месяца пытаются остановить строительство объекта на месте бомбоубежища во дворе жилых домов. Они потребовали признать незаконным разрешение на возведение объекта, так как застройщик его получил мошенническим способом. Подробности рассказал «360» один из активных участников инициативной группы.

Строительство идет по адресу: улица Большая Дорогомиловская, дом 9, корпус 2. Генеральным подрядчиком стала Строительная компания ООО «АльфаСтрой», а застройщиком — ООО «Специализированный Застройщик Б.ДОРОГОМИЛОВСКАЯ 9К2». Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года.

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«История началась в 2016 году. Это бывший участок и строение, которое относилось к детскому саду, но сам садик был закреплен не за городом, а за заводом имени Казакова», — уточнил собеседник.

По его словам, в 2017 году прошли публичные слушания по проекту строительства. Их провели со значительными нарушениями, а жителей не пустили на объект.

«Серьезные ребята из города Владимир физически не допускали местных жителей на эти публичные слушания. На публичных слушаниях все было красиво сделано для подставных людей. Принесли под копирку написанные документы с 3040 подписями. Таким образом, технично откинули всех жителей», — подчеркнул активист.

Далее, по его словам, к делу подключились местные депутаты и представители управы.

«Ответы были убедительными от вышестоящих организаций. Затем все замерло. В здании бывшего детсада работал медицинский центр», — рассказал собеседник.

Однако в июне этого года на заборе объекта появилось объявление о начале строительства. Детский садик оперативно снесли.

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Местный житель уточнил, что внизу проходит ветка метрополитена, но застройщик заявил, что у него есть все необходимые разрешения.

Группа инициативных жителей из 300 человек на протяжении полутора месяцев сопротивляется стройке. Они написали во все инстанции. Более того, жильцы физически препятствовали проезду большегрузного транспорта, а также вырубке деревьев.

Телеканал «360»

В итоге активистам удалось собрать около 700 настоящих подписей против строительства.

«Где я только уже не был: и в штабе Сергея Семеновича Собянина, и приносил рекордное количество документов — около 450 листов передал лично. Писал и ФСО генералу армии, и в правительство Москвы, и городским, окружным прокурорам. Везде отвечают, что разрешение на строительство выдали. Идите, до свидания! Не ваше это дело. Сидите тихо, пока ребята строятся», — рассказал собеседник.

Телеканал «360»

Он добавил, что людей беспокоит еще и то, что они лишатся единственного укрытия в случае ЧС. Внуки старожилов, которые прожили в этих домах около 50 лет, рассказали соседям, что под детским садом находится бомбоубежище.

«Мы живем в такой обстановке, когда что-то летает, а куда нам бежать. Все подвалы сданы в аренду, и мы физически остаемся внутри этого квартала, просто в открытом поле», — сетует местный житель.

Застройщик об этом умалчивает, а жители физически подтвердить не могут, так как каждое бомбоубежище носит определенную секретность.

«Открытых источников с картами бомбоубежищ нет и быть не может. Пойти и раскопать бомбоубежище тоже невозможно, так как все обнесено забором. Строительство идет. Здание разрушено», — отметил активист.

Также он рассказал, что жильцы в целом не против строительства, но это должен быть объект для социальных нужд.

«Данная земля не является собственностью кого-либо, кроме города. Мы надеемся, что в городе есть здравомыслящие люди, которые оставят эту землю. Они смогут сдать в аренду другому инвестору или предприятию, которые придут с нормальным проектом и учтут пожелания местных жителей. Например, это может быть кружок по рисованию или иной социальный объект», — уточнил собеседник.

Он также объяснил, что застройщик заявил о возводении торгово-офисного центра, а по факту строят апартаменты. Это 19 корпусов таунхаусов с подземной парковкой на 35 машино-мест. Площадь застройки семь тысяч квадратных метров. Местный житель выразил надежду на помощь общественников и на прекращение незаконной стройки в своем дворе.

Телеканал «360»