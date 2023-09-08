Москва 08 сентября 2023, 17:43 Цифровые развлечения и концерты любимых артистов. Как проводить лето в «Лужниках» Цифровые развлечения и концерты организуют 9 и 10 сентября на МУФ в «Лужниках» Пресс-служба Московского урбанистического форума

Читать 360tv в

Танцы и веселье под песни любимых артистов, цифровые развлечение и мастер-классы — все это подготовили для гостей Московского урбанистического форума в «Лужниках» на ближайшие выходные. Здесь можно не только проводить ушедшее лето, но и отметить День города.

Впервые в истории МУФ в «Лужниках» организовали масштабную площадку развлечений. На сцене возле Малой спортивной арены 9 и 10 сентября состоятся бесплатные концерты, но это только малая часть программы. По пути на выступления можно поучаствовать в мастер-классах, сделать классные фото, а еще заглянуть в цифровой тоннель или куб.

«Мы показали всю динамичность развития нашего прекрасного города, в том числе продемонстрировали инновационные решения в сфере информационных технологий, транспорта, социальной сферы. Например, в „Лужниках“, буквально за моей спиной, находится интерактивный куб. Это двухэтажное задние, в котором представлены достижения в сфере городского развития за последние десятилетия», — рассказал представитель дирекции по организации Московского урбанистического форума в «Лужниках» Артур Переход.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

Хотя лето уже закончилось, на МУФ еще есть шанс освоить летние виды спорта, например, серфинг или греблю. Кроме того, организаторы предусмотрели масштабную программу в честь Дня города.

«Девятого сентября на большой спортивной арене в „Лужниках“ состоится грандиозный концерт. Футбольное поле стадиона превратится в мини-копию города, который в свою очередь будет включать ключевые объекты города. И эти объекты превратятся в мини-сцены, на которых выступит наша российская эстрада. Более того, в конце этого грандиозного концерта состоится выступление группы „Руки Вверх!“», — сообщил Переход.

Пресс-служба Московского урбанистического форума

В выходные в «Лужниках» будут работать сразу четыре сцены со звездами. В субботу на сцене у Малой спортивной арены выступит Ваня Дмитриенко. Здесь же 9 сентября состоится зажигательная вечеринка с участием Filatov & Karas, Macan, Елены Темниковой, Slider и Andrey Exx.

Звезды эстрады и соцсетей исполнят для гостей лучшие хиты ушедшего лета на сцене интерактивно-выставочного пространства «Мой район» 10 сентября. Также в программе грандиозное шоу с участием топовых артистов, которое устроят самые известные ведущие «Авторадио».

Пресс-служба Московского урбанистического форума

Полный список выступающих можно найти на сайте Московского урбанистического форума. Вход на все концерты свободный. Кроме того, в день рождения столицы в «Лужниках» разыграют автомобиль «Москвич».