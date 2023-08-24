Москва 24 августа 2023, 13:27 Центр «Моспром» организует переговоры столичных компаний с филиппинскими партнерами Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Более 100 онлайн-переговоров с филиппинскими дистрибьюторами проведут столичные промышленные компании в рамках байерской программы при поддержке центра «Моспром». Бизнес-миссия проходит с 21 августа по 1 сентября 2023 года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

B2B переговоры между столичными предприятиями и филиппинскими партнерами помогут развитию международного сотрудничества. Производители получат возможность презентовать свою продукцию на новом рынке, сказал глава столичного департамента.

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«Мы надеемся, что регион станет долгосрочным партнером для экспортеров отечественной промышленной продукции», — отметил Овчинский.

Участниками переговоров станут 10 экспортно ориентированных компаний промышленного и агропромышленного сектора. Также поучаствовать в бизнес-миссии могут производители пищевой продукции, в том числе консервированных заготовок, хлебобулочных изделий и товаров для здорового питания.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Очаково», выпускающая безалкогольные напитки, впервые презентует свою продукцию филиппинским партнерам, чтобы расширить деловые контакты. Начальник отдела внешней экономической деятельности компании Олег Алексеев сообщил, что производитель еще не представлен в этом регионе, поэтому организация хотела бы познакомить иностранцев со всем ассортиментом.

«Юго-Восточная Азия — перспективное направление для реализации нашей продукции, учитывая размеры и способность этого рынка. Мы бы хотели стать узнаваемым брендом на Филиппинах», — отметил Алексеев.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Центр «Моспром» поддерживает столичный промышленный экспорт с 2019 года. Специалисты изучают целевые рынки для московских компаний, исследуют рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от импорта и экспорта. Кроме того, сотрудники проводят анализ для выбора наиболее эффективной стратегии выхода на иностранные рынки.

В рамках байерской программы «Моспром» бесплатно и с учетом определенных экспортных потребностей помогает столичным предприятиям искать контрагентов, проводить переговоры с потенциальными заграничными заказчиками, а также обеспечивает участие московских компаний в международных выставках и бизнес-миссиях.