Москва 05 января 2024, 12:21 Центр инноваций и импортозамещения построят в ТиНАО по программе создания рабочих мест Овчинский: в ТиНАО появится Центр инноваций и импортозамещения Unsplash

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Инвестор получил разрешение на строительство Центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское Новомосковского административного округа. Проект реализуют в рамках соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Площадь объекта превысит 14 тысяч квадратных метров. Там появится около 230 новых рабочих мест.

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«Здание будет состоять из 20 идентичных трехэтажных секций с обособленными входами. Там смогут арендовать помещения высокотехнологичные компании сектора электроники, машиностроения и легкой промышленности, а также IT-компании. Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года», — рассказал Овчинский.

Центр возведут в квартале № 100 между Остафьевским шоссе и улицей Троицкой. За его создание город снизит инвестору плату за смену вида разрешенного использования земли под строительство жилья.

Застройщик, которым выступила группа «Самолет», сообщил, что на первом этаже предусмотрят зоны приема грузов с возможностью сбора и комплектации товаров, а также раздевалки для сотрудников, зоны отдыха и приема пищи. На втором этаже арендаторы займутся исследованиями. Третий этаж станет местом для административных помещений.

На благоустроенной территории создадут парковку для легковых машин, а для фур — зоны погрузки и разгрузки, примыкающие к воротам секций. Центр станет четвертым объектом, возведенным в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в ЖК «Остафьево». Там уже возводят школу на 750 мест и два детсада на 250 и 300 мест.

Программа стимулирования создания рабочих мест действует с 2020 года. В ее рамках девелоперы строят деловые, промышленные и логистические здания, объекты образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, а также гостиницы и ТЦ. При увеличении сроков реализации проектов инвесторы могут увеличить объем своих преференций.

Участвовать в программе могут девелоперы, которые уже возводили дома в столице. Подать заявку можно через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы. Мэр Сергей Собянин ранее сообщил, что за время реализации проекта город заключил с инвесторами более 70 соглашений, благодаря которым в Москве появится три миллиона «квадратов» недвижимости и около 120 тысяч рабочих мест. На один рубль льгот, полученных инвесторами, приходится 5,5 рубля частных вложений, добавил мэр.