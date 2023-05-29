Москва 29 мая 2023, 19:36 Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших для жизни районов Москвы Названы семь худших районов Москвы для проживания РИА «Новости»

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Москва считается престижным городом для жизни, но чтобы в полной мере насладиться всеми преимуществами столицы, важно правильно выбрать район. Ведь если купить квартиру в неудачном месте, можно пожалеть о принятом решении. «360» собрал топ самых худших для проживания районов Москвы.

Почему некоторые районы Москвы считают неблагоприятными?

В первую очередь престижность района определяют по его экологии и контенгенту. Хуже всего ситуация с этим обстоит на юге и юго-востоке столицы, рассказал «360» ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

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«Там находится много различных ТЭЦ, также в этой стране есть различные перерабатывающие заводы. А сторона Московской области, Люберцы, как правило, считаются анклавом гостей из ближнего зарубежья. Можно сказать, эта территория прям очень ими заселена. Поэтому, с точки зрения благоприятности района, юг и юго-восток считаются наихудшими со всех сторон, с экологии в том числе», — отметил он.

Самыми непривлекательными исторически считались не только юг и юго-восток, но и восток, добавила эксперт в области рынка недвижимости Ирина Кановас. Дело в том, что раньше там располагались свалки и заводы отходов, это сильно ухудшало экологическую обстановку.

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Однако многие люди решают купить или арендовать жилье в этих районах, поскольку недвижимость там дешевле, чем на севере или западе.

«Могу с уверенностью сказать, что в этих районах на 10-15%, а то и 20% квадратный метр стоит дешевле. И снимать в этих районах намного дешевле», — объяснила Ирина Кановас.

Но ждать больших скидок не стоит, ведь квартиры в ВАО пользуются повышенным спросом у мигрантов, напомнил Дмитрий Ракута.

«Как правило, жилье в районах, которые не всегда считались престижными со всех точек зрения, всегда, безусловно, продавалось у нас дисконтом. Но за счет того, что достаточно высокий спрос на покупку как раз у приезжих в этом районе, то ситуация с покупкой в целом по Москве более-менее за счет этого выровнена», — подчеркнул эксперт по недвижимости.

РИА «Новости»

Тем, кто хочет купить в таком районе квартиру, чтобы потом ее сдавать, важно помнить: найти адекватных арендаторов может быть проблематично, добавил Ракута. С проблемами столкнутся те, кто подыскивает квартиросъемщиков по определенным критериям — например, не мигрантов и без детей.

Неблагоприятными считают и некоторые новые районы, добавила Ирина Кановас. Одна из главных причин — плохая транспортная доступность. Например, не везде в Новой Москве уже есть метро: в таких районах может не быть проблем с экологией, но из-за удаленности от центра и отсутствия метро рядом рейтинг будет довольно низким.

РИА «Новости»

Топ-7 худших районов Москвы

1. Нижегородский район (ЮВАО)

Главный минус — плохая транспортная доступность, одна из худших в столице. До ближайшей станции метро жители вынуждены добираться на маршрутках, постоянно попадая в пробки. Мешает и целая сеть железнодорожных линий, которая пронизывает район.

Не лучше ситуация обстоит в экологическом плане: на территории этого района больше промзон и гаражных комплексов, чем жилых домов. Из-за постоянных выбросов заводов и выхлопных газов в воздухе часто возникает смог.

Поскольку в Нижегородском районе идут активные строительные работы, там появились отдельные жилые кварталы мигрантов. Местные жалуются и на инфраструктуру, которая практически не развита. Несмотря на близость к центру — дойти пешком до Кремля можно чуть более чем за час, — почти нет ТЦ и кинотеатров, не хватает школ и поликлиник.

Купить однокомнатную квартиру там можно примерно за восемь миллионов рублей, снять — менее чем за 30 тысяч в месяц.

РИА «Новости»

2. Некрасовка (ЮВАО)

Раньше там располагались поля аэрации, сейчас их сменили жилые кварталы. Однако не все очистные сооружения перестали работать: до сих пор функционирует коллектор, фильтрующий сточные воды перед их сбросом в Москву-реку. При этом новые очистные сооружения не смогли полностью убрать запах в той части города, которая раньше была одной большой канализацией.

Не улучшает экологическую ситуацию и действующий крупный мусоросжигательный завод, а также мусорный полигон. Его недавно рекультивировали, но пока не благоустроили.

С транспортной доступностью в районе стало гораздо лучше после открытия одноименной станции метро. Тем не менее жителям некоторых населенных пунктов приходится добираться туда на маршрутках.

Местные, опять же, жалуются на мигрантов, которые снимают квартиры или живут в отелях и хостелах — на территории Некрасовки их построили много. Криминальная обстановка тоже оставляет желать лучшего.

Развлечений местным не хватает, как и зеленых насаждений: среди плотной застройки места для парков и скверов уже не остается.

Купить однокомнатную квартиру можно от семи миллионов рублей, а снять — от 23 тысяч.

Люберецкие очистные сооружения в московском районе Некрасовка / РИА «Новости»

3. Капотня (ЮВАО)

Этот район давно попадает на первые позиции антирейтингов по преступности. К тому же рядом находятся огромный рынок «Садовод» и исправительная колония. Мигранты активно снимают у местных квартиры.

Большую территорию занимает промышленная зона — множество предприятий, в том числе Асфальтобетонный завод № 4, а также складские помещения и гаражи. Также недалеко от Капотни находится ТЭЦ-22: она часто работает на угле и загрязняет воздух различными вредными веществами, в том числе вредными для здоровья при постоянном воздействии.

Ближайшая станция метро к Капотне — «Люблино», своей нет. Помимо этого, район почти не застраивают: купить квартиру на первичном рынке там довольно трудно, продают в основном вторичку.

Приобрести однокомнатную квартиру там получится чуть более чем за шесть миллионов, снять — за 25 тысяч.

РИА «Новости»

4. Западное Бирюлево (ЮАО)

Сразу по нескольким причинам попал в топ худших столичных районов. Первая — экологическая обстановка. Из-за большого числа промзон и свалок качество воздуха и воды в этом районе плохое.

Вторая — проблема с транспортом. Западное Бирюлево считается одним из худших районов столицы по транспортной доступности. Во многом это связано с расположением — довольно далеко от остальных районов Москвы. В результате жителям приходится тратить в среднем полчаса, чтобы добраться до ближайшей станции метро.

Местные также отмечают полную безликость кварталов: почти все дома построили в одно время, и дизайнеры не думали о том, чтобы внести хоть какое-то разнообразие.

Криминальная обстановка тоже оставляет желать лучшего. Отчасти это связано с контингентом жителей: Западное Бирюлево в качестве места жительства выбирают приезжие из бедных стран, ведь там дешевле, чем в других частях столицы. Например, однокомнатную квартиру можно купить от шести миллионов рублей, а снять — от 25 тысяч.

Массовое задержание мигрантов сотрудниками полиции во время проверки на овощной базе в Западном Бирюлеве / РИА «Новости»

5. Печатники (ЮВАО)

В районе расположено свыше 200 различных промышленных предприятий, которые занимают более половины территории Печатников. Это сильно сказывается на экологической обстановке.

Не стоит забывать и о Курьяновских станциях аэрации неподалеку. Именно оттуда часто приходит неприятный запах, на который жалуются местные жители. Также промзона придает району запущенный и заброшенный вид.

Людям не хватает зеленых насаждений, хотя в последнее время территорию начали благоустраивать. Например, сделали просторный парк с набережной у Москвы-реки.

С транспортной доступностью дела обстоят лучше: в Печатниках есть станция метро, плюс строят Юго-восточную хорду — многополосную скоростную автомагистраль, которая пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Но в районе постоянные пробки: чтобы выехать из города, можно потратить целый час из-за заторов на дорогах.

Купить однушку в Печатниках сейчас можно за 7,5 миллиона рублей, а снять — за 30 тысяч.

Строительство ТПУ «Печатники» в Москве, объединяющего железнодорожный, наземный транспорт и метро. / РИА «Новости»

6. Люблино (ЮВАО)

Этот район попадает в топы худших для проживания из-за чрезмерной оживленности. Одни из причин — рынок «Садовод» и торговый комплекс «Москва».

Из-за этого в Люблине множество мигрантов, трудящихся на местных рынках. На криминальную обстановку влияет еще и то, что не все рабочие, которые бывают на территории района, постоянно там проживают, поэтому контролировать их довольно трудно.

Другой минус — экологическая ситуация. Из-за расположенных рядом нефтеперерабатывающего завода и аэрационных полей загрязненность воздуха превышает нормы. А к рынкам постоянно тянется вереница машин.

За покупку однокомнатной квартиры в Люблине придется отдать около четырех миллионов рублей, а за аренду — 35 тысяч.

РИА «Новости»

7. Гольяново (ВАО)

Промзона занимает треть района, а рядом с некоторыми жилыми домами находится ТЭЦ-23. Тем не менее местные не жалуются — по их словам, они не чувствуют в домах или на улице никаких неприятных запахов с производств и складов.

Но многим не нравятся удаленность от метро и постоянные пробки, справиться с которыми не помогают даже объездные маршруты — они тоже загружены.

РИА «Новости»

Сейчас Гольяново нельзя назвать криминальным районом, уверяют жители. После того как в начале 2000-х оттуда ушла мафия, все стало тихо. Однако многие до сих пор помнят о Гольяновской ОПГ, которая прославилась убийствами и вымогательствами, а также о попавших в рабство на 12 лет продавцах магазина «Корейка».

За счет этого стоимость недвижимости в районе выше, чем в других неблагополучных местах Москвы. Например, купить однушку получится не менее чем за 7,4 миллиона рублей, снять — минимум за 25 тысяч.