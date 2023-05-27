Москва 27 мая 2023, 17:02 Отдых от жары. Топ-12 мест для купания в Москве Двенадцать водоемов, где можно купаться в Москве в 2023 году РИА «Новости»

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Купальный сезон в Москве в этом году должен наступить своевременно, уверены синоптики. По прогнозам, вода прогреется до комфортных значений уже в начале июня. Однако купаться можно только в разрешенных местах, чтобы не рисковать своей безопасностью.

Когда начнется купальный сезон в Москве в 2023 году?

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что купальный сезон в столице наступит своевременно. По его прогнозам, вода прогреется до комфортных температур в первой декаде июня.

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«Учитывая теплый прогноз на июнь, высока вероятность того, что в этом году вода прогреется до комфортных значений — +18…+20 — в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно», — рассказал он РИА «Новости».

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Где можно купаться в Москве летом-2023?

Каждый год москвичам называют список водоемов, купание в которых разрешено. Роспотребнадзор 25 мая сообщил, что в летнем сезоне — 2023 планируют открыть 12 зон отдыха с купанием: Путяевский пруд № 1, Тропарево, Мещерское, «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, Левобережье, пляж «Динамо», Головинские пруды, Большой Садовый пруд и еще 38 зон отдыха без организованного купания.

Однако пока купаться разрешили в Путяевском пруду № 1, на пляжах «Динамо», «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3». Озеро Белое в 2023 году закрыто на реконструкцию.

«В течение всего летнего сезона специалисты службы осуществляют мониторинг за соблюдением санитарных норм в зонах отдыха, включая проверку их санитарного состояния, энтомологическую оценку водоемов и территории на предмет наличия выплодов комаров и клещей, отбор проб воды и песка», — уточнили в ведомстве.

РИА «Новости»

1. Пляж «Серебряный бор — 2»

Адрес: Таманская улица, дом 44.

Считается одним из чистейших пляжей в Москве, однако спускаться к воде не очень удобно из-за крутого склона. Вход бесплатный, летом там работают аниматоры, которые развлекают посетителей всех возрастов.

На территории есть душ, раздевалки, спасательный пост, медпункт, ресторан, парковка, аттракционы, вольеры с животными и даже яхт-клуб. Также можно арендовать пляжный инвентарь.

Википедия

2. Пляж «Серебряный бор — 3»

Адрес: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, дом 15.

На 450-метровом пляже находятся две зоны отдыха: «Улетай» и «Бора-Бора». Вход туда бесплатный. Также на берегу располагается спортзона с тренажерами и две волейбольные площадки. Возле пляжа есть несколько точек питания.

3. Зона отдыха «Мещерское»

Адрес: Воскресенская улица, дома 5–31.

Водоем не очень глубокий, поэтому в жару вода в нем действительно прогревается. Вход бесплатный, на территории есть зона для игр — как в воде, так и на суше. Однако закуски и инвентарь нужно сразу брать с собой.

4. Пляж «Динамо»

Адрес: Ленинградское шоссе, дом 39.

Этот пляж отличается белым песком и прозрачной водой. Раньше зона отдыха была закрытой и принадлежала отелю Beach Club. На пляже есть теннисный корт, волейбольная площадка, а также игровая зона для детей.

Pxhere

5. Большой городской пруд

Адрес: Зеленоград, Центральный проспект.

Пляж занимает почти 1,5 километра и находится в парке Победы. Территория благоустроены: установлены зонтики, есть медпункт и спасательная вышка, на берегу расположились детский городок и спортплощадка. Рядом есть прокат лодок и катамаранов.

6. Озеро Черное

Адрес: Зеленоград, 6-й микрорайон.

Еще один пляж в Зеленограде, но уже не в центре города. Искусственно созданный водоем неглубокий, максимальная глубина — всего два метра. При этом вода в нем почти черного цвета из-за торфяного дна — раньше на месте водоема был карьер, который позже затопили.

7. Школьное озеро

Адрес: Зеленоград, 10-й микрорайон.

Третий водоем в Зеленограде, который обычно разрешен для купания, раньше использовали для обслуживания паровозов, нуждавшихся в воде. Сейчас там находится благоустроенная территория для отдыха, прогулок и спорта.

Pxhere

8. Путяевский пруд № 1

Адрес: ПКиО «Сокольники», 4-й Лучевой просек.

На территории песчаного пляжа есть аттракционы, кафе и другие развлечения для посетителей. Рядом растут высокие деревья, в тени которых можно спрятаться от летнего зноя. Пляж рассчитан на 1,5 тысячи человек.

9. Зона отдыха «Тропарево»

Адрес: улица Академика Виноградова, дом 12.

Находится на территории одноименного парка в ландшафтном заказнике Теплый Стан. Пляж благоустроили в 2013 году, с тех пор там отдыхают до 15 тысяч человек.

10. Пляж «Левобережный»

Адрес: Прибрежный проезд, дома 5–7.

Прозрачная вода летом хорошо прогревается, предусмотрена отдельная зона для купания детей. Также на территории есть зона со спортивными тренажерами, площадка для волейбола, детский городок, качели и песочница. А вот зонтики и лежаки придется брать с собой.

Парк «Левобережный», 2020 год / Википедия

11. Головинские пруды

Адрес: Михалковская улица, дом 63б.

В этой зоне отдыха — три искусственных пруда: Верхний, Малый и Большой. Общая площадь — 18 гектаров. Рядом находится усадьба Михалково. Территория благоустроена не только для отдыха, но и для и занятий спортом.

12. Большой Садовый пруд

Адрес: Большая Академическая улица, дом 38а.

Это один из крупнейших московских прудов, площадь которого достигает 19 гектаров. Глубина водоема достигает двух метров. Пляж песчаный, есть кабинки для переодевания, туалеты и колонка с водой для ополаскивания после купания. Информацию о том, можно ли арендовать шезлонги с зонтиками, лучше уточнять заранее.

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Почему нельзя купаться в остальных водоемах Москвы?

Водоемы из списка готовят к началу сезона в несколько этапов. Сперва дно и прибрежную территорию очищают от крупного мусора и травмоопасных предметов, затем убирают из воды более мелкий мусор. Еще одну проверку водоемы проходят в середине купального сезона.

За качеством воды постоянно следит Роспотребнадзор. Если оно ухудшается, то в водоеме запрещают купаться, пока ситуация не улучшится.

Жители не знают, какие воды сбрасывают в тот или иной водоем, какие вирусы могут быть в воде — такая информация есть только у специальных служб. Поэтому заходить в водоем, где не разрешено купаться, нельзя: это может быть опасно для здоровья, рассказала «360» врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

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«Вода может попасть в рот, уши. И через кожные покровы могут попасть всякие микроорганизмы. Можно заразиться <…> кишечными инфекциями и другими инфекционными заболеваниями. Поэтому Роспотребнадзор специально выделяет те места для купания москвичей, которые действительно соответствуют санитарно-эпидемической норме. Это все делают во имя здоровья нашего населения», — подчеркнула она.

У каждого водоема, где можно плавать, есть таблички с надписью «Купаться разрешено».

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Как вести себя на воде, чтобы не пострадать?

Во-первых, нужно уметь хорошо плавать, напомнил спасатель, инструктор-методист Максим Штыб. Этот навык — важная составляющая безопасности современного человека.

«Если не умеете [плавать], вход в воду только в страховочных устройствах — спасательных жилетах и так далее», — отметил он.

Во-вторых, нужно рассчитывать свои силы и оценивать размеры водоема. Если там есть система буйков, за них нельзя заплывать.