Москва 13 марта 2024, 07:20 Столичный промышленный комплекс поставил сотни километров кабелей для МЦД Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный «Завод Москабель» поставил около 680 километров кабельной продукции для модернизации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД-4 и МЦД-3). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам чиновника, производством кабелей в Москве занимаются около 20 компаний. Их продукцию активно используют в строительстве транспортной инфраструктуры, социальных объектов и жилых домов. Московские власти поддерживают эти предприятия.

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«Например, в 2022 году кабельному заводу столица присвоила статус промышленного комплекса. Это дает значительные налоговые льготы, что позволяет компании экономить и инвестировать средства в развитие. Так, в прошлом году предприятие поставило около 680 километров контактных проводов и несущего троса, которые протянули вдоль путей МЦД-4 и МЦД-3», — рассказал Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

МЦД-4 улучшило транспортную доступность в 20 районах Москвы и нескольких городах Подмосковья, разгрузило столичные магистрали и станции некоторых линий метро. МЦД-3 связало Ленинградское и Казанское направления железной дороги.

«Нашему предприятию доверяют важнейшие инфраструктурные объекты по всей стране. Например, безгалогенные и огнестойкие кабели использовали при строительстве нового терминала аэропорта Толмачево», — отметил генеральный директор компании Павел Моряков.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2022 году изделия предприятия включили в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России. Это значит, что «Завод Москабель» может участвовать в тендерах для государственных и муниципальных нужд, а также крупных государственных компаний.

Московские власти стимулируют развитие компаний строительной отрасли и увеличение их производственных площадей. В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.