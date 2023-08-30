Москва 30 августа 2023, 15:06 Столичный производитель женской одежды нарастил выпуск на 20% с начала 2023 года Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания, выпускающая женскую одежду, нарастила производство на 20% с начала 2023 года. Увеличить объемы удалось благодаря расширению ассортимента, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

После ухода иностранных брендов отечественная легкая промышленность столкнулась с множеством вызовов, но вместе с этим получила новые возможности для развития, обратил внимание Овчинский. Сейчас одежду, обувь и аксессуары в Москве выпускают более 250 компаний, сказал глава столичного департамента. По его словам, каждый год эти предприятия наращивают выпуск продукции и расширяют линейку изделий, чтобы закрывать растущие потребности российского рынка.

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«Так, компания Moda di Lusso с начала 2023 года на 20% нарастила объем производства и увеличила ассортимент. Теперь покупателям доступно 240 видов изделий», — рассказал Овчинский.

В список новых товаров вошли платья, костюмы, кардиганы, брюки и многое другое. Кроме того, в линейке бренда есть верхняя одежда, сорочки, спортивные и классические костюмы.

Компания соблюдает принципы разумного потребления и использует экологичные ткани при производстве. Одежду из такого сырья можно полностью переработать, когда ее перестанут носить.

Гендиректор компании Ольга Антипина назвала осознанное потребление и экостиль трендом настоящего и перспективным направлением будущего. По ее словам, бренд уделяет особое внимание экологической устойчивости и защите планеты.

«Постоянное исследование этой сферы и внедрение тенденций позволяют нам расти и создавать продукт, который на долгое время останется актуальными», — отметила Антипина.

Пока московская компания реализует товары через маркетплейсы и на своем сайте. В ближайшее время производитель откроет в столице офлайн-магазин.

Москва — город с развитым производством. Ежегодно здесь открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

В столице производят множество разных товаров — от одежды до сложной техники — и активно внедряют инновации. Благодаря развитию своих площадок в Москве компании могут наращивать объемы, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта.