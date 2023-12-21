Москва 21 декабря 2023, 14:34 Столичный производитель начал поставки ленточных пил в Белоруссию Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания, выпускающая ленточные пилы, расширила географию поставок и запустила экспорт своей продукции в Белоруссию. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что московские промышленники каждый год наращивают объемы производства и расширяют круг поставок. Товары столичных предприятий пользуются спросом в России и за границей Благодаря инновационному и высокотехнологичному подходу, обратил внимание Овчинский.

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«Например, столичная компания начала экспорт ленточных пил собственной разработки и производства в Беларусь. Произвели и отгрузили продукции на 10 миллионов рублей», — рассказал министр правительства Москвы.

Ленточные пилы используют в ленточнопильных станках по дереву или металлу. Также их применяют, чтобы разделывать мясо и рыбу.

В ассортименте столичной компании есть полотна из твердых сплавов для работы по металлу. Продукцию можно использовать на разных производствах, поскольку она позволяет разрезать как чугунные болванки, так и металл из твердого сырья повышенной прочности.

«После выставки „Металлообработка-2023“ в мае мы заключили контракты как с конечными покупателями, так и с дилерами. Начали постепенные поставки и увеличивали их в течение года», — рассказал гендиректор производственной компании «Ленточные пилы» Юрий Шурин.

По его словам, сейчас показатели предприятия по экспорту повышаются. Компания делает все, чтобы продукция пользовалась спросом, отметил Шурин. Он сообщил, что ленточные пилы производителя обладают высокими показателями по стойкости и качеству. В 2024 году предприятие собирается начать массовую поставку пил в Казахстан, добавил генеральный директор.

Москва — город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. В общей сложности на них трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В городе выпускают самые разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

В Москве сложились комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичным предпринимателям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также действует ряд антикризисных инструментов.

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