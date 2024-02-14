Москва 14 февраля 2024, 07:29 Столичный производитель микропроцессоров на треть увеличил объем испытаний продукции Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания «Элтеза», производящая микропроцессоры для систем управления железнодорожной инфраструктурой, в 2023 году открыла пять новых лабораторий. Это позволило на 30% увеличить объем испытаний продукции, по сравнению с 2022 годом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, высокотехнологичные московские предприятия постоянно улучшают качество выпускаемой продукции, что позволяет им быть востребованными не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Это касается и компании «Элтеза».

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«Продукция предприятия пользуется популярностью на зарубежных дружественных рынках. Устанавливать контакт с иностранными партнерами и участвовать в международных выставках компании помогает столичный центр „Моспром“», — отметил Овчинский.

В 2023 году в собственном испытательном центре железнодорожной автоматики и телемеханики специалисты компании провели испытания 435 единиц оборудования. Замгенерального директора предприятия Алексей Сошников обратил внимание, что главным приоритетом «Элтезы» остается качество работы систем.

«Для этого мы значительно увеличили объем испытаний, а также ввели в эксплуатацию четыре единицы современного испытательного оборудования и шесть новых средств измерений», — рассказал он.

Сошников добавил, что в 2023 году сотрудники компании прошли курсы повышения квалификации на всех площадках исследовательского центра.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2022 году компания внедрила на своем производстве российскую систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D», которая представлена в московском реестре промышленных IT-решений «Банк технологий». Это программное обеспечение позволяет создавать цифровую модель изделия и в автоматически формировать конструкторскую документацию. Полученные модели, чертежи и спецификации будут соответствовать российским стандартам.

В Москве работают более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых заняты свыше 725 тысяч человек. Столичные власти оказывают предпринимателям всестороннюю помощь: бизнесмены могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города — например, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, для них разработали ряд антикризисных инструментов. А выйти на экспорт компаниям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».