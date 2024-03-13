Москва 13 марта 2024, 12:20 Столичный производитель конденсаторов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Город присвоил производителю конденсаторов «Нюкон энерджи» статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Это позволит компании снизить налоговую нагрузку и вкладывать дополнительные финансы в свое развитие, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Конденсаторы используют, чтобы накапливать заряд и энергию электрического поля в светотехнической продукции, силовой электронике и пусковых устройствах.

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«В июле 2023 года компания разместила в индустриальном парке „Руднево“ производство конденсаторов площадью 5,5 тысячи квадратных метров и создала более 80 рабочих мест», — рассказал Овчинский.

По его словам, с того момента производитель выпустил более 200 тысяч единиц продукции.

В ближайшее время компания собирается наладить изготовление электронных компонентов, которые будут использовать в преобразователях легковых, грузовых и пассажирских электромобилей, отметил министр правительства Москвы. В реализацию проекта новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» планирует вложить более 370 миллионов рублей до конца 2025 года, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Сегодня предприятие разрабатывает и серийно выпускает широкую линейку конденсаторов с использованием металлизированной полипропиленовой пленки и специального полимерного материала, придающего продукции высокую влагостойкость, вибростойкость, теплоотдачу, а также повышенное пробивное напряжение. В список главных заказчиков столичного производителя входят Роскосмос, нефтедобывающие и железнодорожные компании.

«Предприятие обладает собственными научно-исследовательскими разработками в области электротехники», — обратил внимание генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, производство компании на 70% оснащено отечественным оборудованием. Среди используемого на предприятии сырья доля российского составляет 75%.

Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» производитель сможет пользоваться налоговыми льготами и преференциями. В течение 10 лет компания не должна платить имущественный, земельный и транспортные налоги, а налог на прибыль для нее вместо 20% составит всего два, уточнил Дегтев.

Столичная компания стала одним из первых предприятий, чьи производственные мощности разместили в индустриальном парке «Руднево».

«Преференции, которые предполагает статус резидента ОЭЗ, позволят компании продолжать инвестировать в собственное развитие», — отметил гендиректор предприятия Карен Халапян.

Он сообщил, что для повышения мощности выпуска продукции на 30% компания вложила 165 миллионов рублей в закупку современного высокотехнологичного оборудования для намотки конденсаторных секций. Станки прошли испытания, в ближайшее время их доставят на производство.

Самым амбициозным проектом, над которым трудятся технические специалисты компании, Халапян назвал локализацию производства основной составляющей конденсатора — полипропиленовой металлизированной пленки с использованием нанотехнологий.

Статус резидента особой экономической зоны столицы предприятие получило одним из первых по упрощенной форме, закрепленной изменениями в Федеральный закон об особых экономических зонах в России. Поправки упростили список документов, требующихся для соглашения о деятельности резидента. Например, вместо бизнес-плана компания теперь подает паспорт инвестиционного проекта и его финансовую модель. Сроки подписания соглашения сократили с 70 до 15 дней.

ОЭЗ «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что площадь особой экономической зоны превысила 280 гектаров. ОЭЗ столицы уже несколько лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.