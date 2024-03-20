Москва 20 марта 2024, 10:46 Столичные производители нарастили экспорт продукции при поддержке центра «Моспром» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичные промышленники регулярно выходят на новые рынки сбыта, включая иностранные. В этом им активно помогает город: меры поддержки позволяют предприятиям участвовать в бизнес-миссиях и в международных отраслевых выставках. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что разработки московских компаний востребованы не только на российском, но и на заграничном рынке. По словам Овчинского, во многом этому способствует активная поддержка города и экспортного центра «Моспром». В результате производители налаживают контакты с потенциальными иностранными партнерами и представляют свою продукцию на выставках, уточнил министр правительства Москвы.

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«Например, по итогам 2023 года столичная компания увеличила экспорт POS-терминалов в два раза по сравнению с показателями за 2022-й. А другое московское предприятие поставило три тысячи единиц высокотехнологичной продукции в Азербайджан», — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Московская компания «САГА Технологии» поставила в Азербайджан устройства самообслуживания. Аппараты способны выполнять несколько разных функций — работать как банкомат или устройство для обмена валют, выдавать и пополнять транспортные карты.

Разработку столичного предприятия включили в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга, а также в список устройств, рекомендованных Центробанком для применения кредитными организациями. Благодаря поддержке экспортного центра «Моспром» компания в 2023 году поучаствовала во вьетнамской выставке, где представила российскую инженерную школу и собственные решения.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Мы ежегодно развиваем экспортные направления и налаживаем международную кооперацию. Разработки активно поставляются в дружественные страны и пользуются спросом в различных сферах», — отметила коммерческий директор компании Оксана Калашникова.

По ее словам, устройства самообслуживания, выпускаемые предприятием, обладают универсальностью и многофункциональностью. Сейчас такие аппараты активно экспортируются не только в Азербайджан, но и в Армению, добавила Калашникова.

Столичный производитель «Терминальные Технологии» разрабатывает и выпускает POS-терминалы. Они находят применение в вендинговых автоматах, автомойках самообслуживания и других сферах. Такие устройства могут считывать карты и принимать безналичную оплату. В 2023 году предприятие поставляло продукцию в Азию и другие дружественные государства, например, в Китай, Казахстан и Индию.

Гендиректор компании Игорь Сухоставский сообщил, что производитель свыше 20 лет создает уникальные технологии и разрабатывает новые платежные продукты. В прошлом году предприятие стало лидером России по экспорту POS-терминалов, поставив за границу более 6,5 тысячи таких устройств, обратил внимание Сухоставский.

«Мы на постоянной основе получаем положительные отзывы от зарубежных заказчиков, это подтверждает высокую конкурентоспособность технологий VENDOTEK», — подчеркнул гендиректор компании.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, чтобы развивать производство и повышать инвестиционную привлекательность города для российских промышленников. В Москве сложились комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичным предпринимателям доступны свыше 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний. В них трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании производят различные товары, активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции. Например, Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что рост обрабатывающей промышленности Москвы за 2023 год без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3%.

Выйти на поставки за рубеж компаниям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».