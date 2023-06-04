Москва 04 июня 2023, 12:38 Столичные парки подготовили к лету новую программу с уроками танцев и лекциями Заммэра Сергунина рассказала о программе летнего сезона в парках Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей и гостей столицы ждет обновленная насыщенная летняя программа в городских парках. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама Наталью Сергунину.

В течение всего лета в столичных парках посетители смогут интересно и активно проводить время. Горожан пригласили в читальни и литературные кружки, на пленэры и кинопоказы, а также послушать научные и педагогические лекции.

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«Некоторые культурные площадки, как, например, сад имени Баумана, представят полюбившиеся гостям проекты с обновлениями», — уточнила Сергунина.

Поклонники литературы смогут общаться с единомышленниками, обмениваться книгами, участвовать в тематических мастер-классах или конкурсах в 10 читальнях: в музее-заповеднике «Царицыно», в парках «Красная Пресня», «Северное Тушино», 50-летия Октября, Измайловском, Бабушкинском.

Парк «Дубки» приглашает на литературные прогулки в честь отечественных писателей и поэтов. В усадьбе Воронцово искусствовед проведет экскурсию и расскажет историю здешних мест и их владельцев. В беседке у амфитеатра в парке Дружбы гости смогут посмотреть фильмы и мультфильмы из фонда Киностудии имени Горького и «Союзмультфильма».

В парке «Фили» посетители смогут изучать английский, испанский и китайские языки. Парк «Кузьминки» приглашает детей поучаствовать в проекте «Экологический штаб». Юные гости будут наблюдать за природой, а также школьники научатся ориентироваться на местности, составлять план и читать карту.

Любителей хореографии приглашают в сад «Эрмитаж» на уроки современного городского парного танца кизомба и детский хип-хоп. Брейк-дансу можно будет научиться в Гончаровском и Таганском парках. В Перовском парке пройдут занятия по советским подвижным играм. В саду имени Баумана можно послушать новые лекции проекта «Умные вторники», а также посетителей ждут джазовые четверги.

Ранее горожанам рассказали, что летний фестиваль «Музыка без границ» пройдет в Москве с 6 по 15 июня.