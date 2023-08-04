Москва 04 августа 2023, 13:24 Столичные компании войдут в состав бизнес-миссии на Ближний Восток при поддержке центра «Моспром» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Предприниматели из Бахрейна, Кувейта и Омана проведут переговоры с российскими коллегами. Отечественный бизнес в рамках байерской программы представят восемь московских компаний. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что встреча пройдет с 7 по 18 августа при поддержке специалистов центра «Моспром».

Ближний Восток занял место одного из ключевых партнеров Москвы, отметил Овчинский. Бизнес-миссии с потенциальными зарубежными партнерами для столичных промышленников «Моспром» организовал как раз для укрепления сотрудничества с этим регионом.

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«Для успешного выхода на перспективные рынки Ближнего Востока в августе пройдут онлайн-переговоры, где московские производители смогут наладить контакты с дружественными странами и договориться о реализации совместных проектов», — сказал руководитель департамента.

В рамках бизнес-миссии проведут более 100 переговоров с минимум 40 компаниями и органами власти Ближнего Востока.

Показать свою продукцию потенциальным покупателям за рубежом смогут предприятия, которые производят электрическое оборудование и косметологические изделия, работающие в строительной, медицинской и других отраслях.

Коммерческий директор компании «Бир Пекс» Александр Кикель пояснил, что российские предприниматели интересуются Ближним Востоком, так как в регионе активно развивается строительство. Его компания специализируется на производстве трубопроводов и как раз хочет показать преимущество своего продукта и наладить сотрудничество с рынками дружественных стран.

В компании «Мезоформула» при помощи бизнес-миссии рассчитывают найти новых партнеров для поставок препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии. Руководитель по международному развитию компании Елена Лутаева назвала ближневосточное направление перспективным для реализации продукции.

«Сейчас мы выходим на рынки стран Ближнего Востока. <…> Услуги косметологов пользуются большим спросом в этих странах. У нас есть опыт работы с кожей южного типа, мы можем предложить конкурентные цены для этого рынка», — подчеркнула она.

Специалисты центра «Моспром» поддерживают столичный промышленный экспорт с 2019 года. Они занимаются анализом целевых рынков для столичных производителей и изучением рискового профиля, отслеживают состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Для компаний проводят аналитические исследования, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки.

Производители из Москвы в рамках байерской программы «Моспром» бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей могут воспользоваться помощью в поиске контрагентов и проведении переговоров с потенциальными иностранными покупателями. Им также предоставляют возможность участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе благодаря оказанной поддержке АНО «Моспром», ориентированные на экспорт столичные производители несырьевой неэнергетической продукции перенаправили свои экспортные потоки. Им также удалось найти новых партнеров в Латинской Америке и Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и СНГ.

Сведения обо всех направлениях поддержки АНО «Моспром» опубликованы на официальном сайте центра.

За поддержкой экспортеры могут обратиться и через цифровую платформу «Мой экспорт». На ней бесплатно консультируют, составляют аналитику и предлагают помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах. Здесь также можно пройти обучение в онлайн-формате.

Платформу запустили в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».