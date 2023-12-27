Москва 27 декабря 2023, 11:14 Столичная компания втрое увеличила объемы производства лазерных систем в 2023 году Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель выпустил 60 единиц лазерного оборудования за 2023 год, что в три раза выше объемов прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В текущем году компания „ЛАССАРД“ значительно нарастила мощности — производственная площадка выросла в пять раз, что позволило на 200% увеличить количество выпускаемого оборудования и создать 140 рабочих мест», — отметил он.

Овчинский уточнил, что в уходящем году предприятие произвело 60 лазерных станков. По словам министра правительства Москвы, сегодня в линейку столичного производителя входит более 200 единиц изделий, а за год ассортимент расширился на четыре модели.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Площадь производства московской компании составляет около четырех тысяч квадратных метров. Здесь предприятие разрабатывает и выпускает лазеры, лазерные системы, оптомеханические изделия и оптические столы. Новинками 2023 года в ассортименте производителя стали портальная установка очистки, пятиосевой станок лазерной резки для работы с керамикой, лазерный станок с системой для обработки труб и лазерный гравер с ленточным транспортером.

Компания смогла добиться внушительных результатов в уходящем году благодаря высококвалифицированным сотрудникам и активной поддержке города, отметил гендиректор предприятия Олег Нефедов.

«Синергия с правительством Москвы обеспечивает непрерывное развитие предприятия, что позволит в 2024-м нарастить производство и расширить ассортимент», — рассказал генеральный директор.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Эти компании выпускают различные товары, в том числе одежду, лекарства, мебель и косметику.

Благодаря комфортным условиям, созданным в Москве для бизнеса, в городе могут развиваться большие, малые и средние предприятия. Им доступны свыше 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Также компаниям предлагают ряд антикризисных инструментов.

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