Москва 19 декабря 2023, 11:25 Столичная компания разработала новую линейку промышленных мини-компьютеров Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Московский производитель разработал новую линейку промышленных мини-компьютеров, позволяющих управлять интерактивными панелями и системами. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, свыше 100 предприятий в Москве выпускают компьютерную технику, оптику и электронику. Эти производители продолжают активно развиваться, успешно воплощая концепцию технологической независимости, отметил Овчинский.

Реклама

«Так, компания „АТБ Электроника“ презентовала новую линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Около 100 образцов прошли внутреннее тестирование и отправлены заказчикам для пилотной эксплуатации», — привел пример министр правительства Москвы.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики уточнил, что в год компания сможет производить не менее 30 тысяч таких изделий.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В основе новинки лежат четырехъядерные процессоры. Мини-компьютеры предназначены для работы в температурных диапазонах от 0 до +75 и от -40 до +75 градусов Цельсия. Благодаря устройствам можно не только управлять интерактивными панелями и системами, но и собирать и передавать данные на промышленных объектах.

По словам учредителя столичной компании Романа Дементьева, новую линейку промышленных компьютеров создали на процессоре архитектуры ARM. Серия включает четыре модели, разработанных с учетом отечественных отраслевых требований. Каждое устройство отличается исполнением и обладает необходимым набором интерфейсов.

«Компьютеры полностью замещают иностранные аналоги, будучи более адаптированными для отечественной промышленной инфраструктуры и регуляторики», — обратил внимание Дементьев.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Москве работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в городе открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают самые разнообразные товары, например, одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие своих площадок в столице позволяет производителям активно повышать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Для московских предприятий разработали свыше 20 системных мер поддержки города, включая субсидии и целевые займы. Также компаниям доступен ряд антикризисных инструментов.

Авторы: