Москва 22 февраля 2024, 15:18 Столичная компания повысит локализацию производства центробежных насосов до 85% Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель «МЗ Поток» в январе 2024 года запустил новый участок металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением. Это позволит компании увеличить локализацию производства центробежных насосов с 45 до 85%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Центробежные насосы востребованы во многих сферах. Особенно активно их применяют в промышленном производстве, ЖКХ, а также в нефтегазовом и агропромышленном комплексах. Такая продукция позволяет эффективно работать с разными типами жидкостей, в том числе с вязкими, агрессивными и токсичными средами.

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«Столичный производитель технологического оборудования ввел в эксплуатацию участок механообработки, оснащенный семью новыми станками с числовым программным управлением. Его запуск позволит увеличить локализацию производства центробежных насосов до 85%», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что столица выделила компании участок площадью 1,5 гектара под реализацию масштабного инвестиционного проекта. Предприятие построит там новый производственный комплекс по выпуску технологического оборудования.

«Это позволит до двух раз увеличить выпуск устройств и начать разрабатывать новые типы изделий», — отметил министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

При реализации проекта компания использует зеленый коридор — инструмент, позволяющий в два раза сократить сроки административных процедур. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что эту меру поддержки ввели для появления в столице предприятий, обеспечивающих технологический суверенитет и импортозамещение критически важной продукции, а также новых рабочих мест.

По словам гендиректора завода Михаила Леонова, компания начала реализовывать программу импортозамещения еще в 2013 году.

«Например, в 2021 году для дальнейшей локализации были разработаны и запущены в производство центробежные насосы под новой маркой, которые не уступают иностранным аналогам по качеству и техническим характеристикам», — сообщил генеральный директор.

Сейчас доля локализации на некоторые виды технологического оборудования на предприятии достигает 90%, обратил внимание Леонов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок с общей численностью персонала 725 тысяч человек. Каждый год в столице запускают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские производители выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

С 2022 года столица выделяет компаниям землю по ставке один рубль в год под реализацию масштабных инвестиционных проектов в промышленности. Благодаря этому в городе появляются производства стройматериалов, продуктов питания и многих других товаров.